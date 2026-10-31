El tranvía de Tenerife sufre escasez de plantilla y retrasos ante el aumento de viajeros

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, reconoce problemas de plantilla en administración, mantenimiento y conducción, mientras crece el malestar de los usuarios por los andenes abarrotados.

La empresa pública Metropolitano de Tenerife, responsable de gestionar el servicio del tranvía, arrastra problemas de personal en varias de sus áreas, una situación que afecta a su funcionamiento y dificulta mantener la regularidad de las frecuencias. Así lo ha reconocido la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, durante el último pleno del Cabildo, donde admitió que la entidad tiene dificultades en departamentos como administración, regulación, mantenimiento y conducción.

«Tenemos problemas en todas las áreas de gestión, administración y planificación, y eso hace que se ralentice nuestro trabajo», señaló García en respuesta a las preguntas del PSOE. La consejera explicó que parte de las dificultades están relacionadas con la aplicación de los compromisos alcanzados en enero para poner fin a la huelga de trabajadores. Aunque aseguró que su grado de ejecución es «bastante alto», reconoció que siguen pendientes cuestiones relacionadas con la negociación colectiva y la mejora de las condiciones laborales.

Más pasajeros y menos capacidad para responder a la demanda

A los problemas de plantilla se suma el aumento de viajeros registrado tras la implantación de la gratuidad del transporte público. El incremento de usuarios ha elevado la presión sobre un servicio que debe responder a una demanda creciente sin que se hayan resuelto todas sus necesidades de personal y medios.

La propia consejera reconoció su preocupación por la evolución del número de pasajeros y las dificultades para absorber ese volumen de usuarios. La saturación se hace especialmente visible en las horas de mayor afluencia, cuando los andenes se llenan y no todos los viajeros consiguen acceder a los convoyes.

El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, advirtió de que los trabajadores siguen denunciando incumplimientos de los acuerdos que permitieron poner fin al conflicto laboral. También trasladó el malestar de los usuarios por las condiciones en las que se presta el servicio, con estaciones y andenes abarrotados que, en ocasiones, impiden acceder al tranvía.

El Cabildo niega la dimisión del gerente

Ante las críticas de la oposición, el equipo de gobierno insular negó que el gerente de Metropolitano, Pedro Ribeiro, haya presentado su dimisión y defendió las actuaciones realizadas para mejorar la organización de la empresa pública.

Entre los avances mencionados figuran la firma del plan de igualdad, la aprobación de nuevos protocolos de actuación ante accidentes y el desarrollo de actividades preventivas. Sin embargo, estas medidas no han evitado que persistan los problemas de personal y las dificultades para atender el aumento de la demanda.

La situación vuelve a situar en el centro del debate la capacidad del servicio para responder al incremento de viajeros y garantizar unas frecuencias adecuadas en una red de transporte cada vez más utilizada por los ciudadanos.