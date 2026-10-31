Garriga carga contra la política migratoria del Gobierno durante su visita a Gran Canaria

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha aprovechado su visita este sábado a Gran Canaria para arremeter contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y situar al archipiélago en el centro de sus críticas. Durante un encuentro con afiliados y simpatizantes, el dirigente ha reclamado la devolución de todas las personas que se encuentren en situación irregular en España y ha asegurado que su partido impulsará esta medida si obtiene suficiente respaldo electoral.

Garriga ha acusado al Ejecutivo central de no dar respuesta a la situación migratoria que atraviesan las islas y ha vinculado la llegada de inmigrantes con un supuesto deterioro de la convivencia en distintos barrios. Según ha manifestado, las familias residentes sufren las consecuencias de la inseguridad y se sienten desplazadas en sus propios municipios.

El dirigente de Vox también ha hecho referencia al entorno del centro de internamiento de extranjeros Canarias 50, donde, según ha afirmado, los vecinos denuncian problemas para descansar y utilizar los espacios públicos. Garriga ha asegurado que algunas calles están afectadas por el tráfico de drogas y la actividad de bandas criminales.

Vox rechaza las regularizaciones y reclama expulsiones

Durante su intervención, el secretario general de Vox ha rechazado los procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes y ha criticado las medidas adoptadas por los distintos gobiernos en esta materia. Garriga ha defendido que quienes se encuentren en España de forma irregular deben regresar a sus países de origen y ha reclamado también que los extranjeros condenados por delitos cumplan sus penas fuera del territorio nacional.

El dirigente ha insistido en la necesidad de modificar la política migratoria y ha señalado a las redes dedicadas al tráfico de personas como otro de los problemas que afectan a Canarias. En este sentido, ha reclamado medidas para evitar que el archipiélago siga siendo una de las principales rutas utilizadas por las mafias que operan en el Atlántico.

Garriga sitúa a Canarias en el debate migratorio

El dirigente de Vox ha utilizado su visita a Gran Canaria para reclamar un cambio en la política migratoria del Gobierno central y denunciar lo que considera una falta de respuesta ante la situación que vive el archipiélago.

Garriga ha cerrado su intervención con un llamamiento a la movilización electoral para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa y revertir las políticas impulsadas por su Ejecutivo.