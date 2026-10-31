Gran Canaria reivindica las zonas francas como puente inversor y comercial con Iberoamérica

El delegado especial de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, ha defendido la necesidad de impulsar la innovación tecnológica y reforzar las relaciones comerciales con Latinoamérica para mejorar la competitividad de estos espacios y atraer nuevas inversiones. Lo ha hecho durante la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, celebrada con la participación del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Corujo considera que las zonas francas deben adaptarse a los cambios del mercado internacional y ofrecer respuestas rápidas a las empresas que operan en ellas. En un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica y las dificultades en las cadenas de suministro, el delegado ha insistido en que la capacidad de adaptación resulta fundamental para mantener la actividad empresarial.

"Es importante ser capaces de mantener ese pulso, ese ritmo, de estar al tanto de todo lo que pasa, y poder adaptarnos y ayudar a las empresas que están en la Zona Franca a adaptarse a todos esos cambios con la mayor velocidad posible", ha señalado.

Innovación para no perder competitividad

El responsable de la Zona Franca de Gran Canaria ha advertido de que estos recintos necesitan modernizarse y ganar flexibilidad para responder a la evolución de los mercados. A su juicio, la innovación debe ocupar un lugar central en la estrategia de las entidades gestoras si quieren seguir siendo atractivas para las empresas.

"Si no innovamos, si no nos ponemos como punta de lanza, nos vamos a ir quedando atrás en un mundo que va muy rápido", ha afirmado.

En este contexto, Corujo ha apuntado a Latinoamérica como un mercado estratégico para las empresas españolas. Los vínculos históricos y culturales con los países hispanoamericanos, ha explicado, pueden facilitar la entrada de compañías nacionales y favorecer nuevas oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico.

"Tenemos la gran oportunidad de llegar a mercados amigos, con los que no se tienen tanto roce o tanta dificultad para entrar, llevar todo nuestro know-how, la capacidad productiva española, y atraer inversiones a nuestros territorios", ha indicado.

La conexión con Latinoamérica, una vía para captar inversiones

Corujo también ha repasado el trabajo desarrollado por las instituciones canarias durante los últimos tres años y su participación en la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Según ha explicado, la presencia en estos encuentros ha permitido establecer contactos con operadores comerciales y buscar nuevas vías de colaboración entre empresas de ambos continentes.

El objetivo, ha señalado, es facilitar conexiones que se traduzcan en proyectos empresariales, nuevas inversiones y oportunidades económicas para Canarias y los países latinoamericanos.

"Ha sido clave estar en AZFA, e ir identificando interlocutores con los que podamos ir de la mano y poder conectar a gente a las dos orillas, que desarrollen negocios y que puedan crear nuevas oportunidades, atraer inversión y llevarla", ha concluido.