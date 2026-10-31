Hallan muerto a un varón en el barranco de Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida de un varón ha sido localizado a primera hora de este sábado en las inmediaciones del barranco de Guiniguada, en las proximidades del centro educativo San Vicente de Paúl, situado en Las Palmas de Gran Canaria. El hallazgo movilizó de inmediato a un amplio dispositivo de seguridad y emergencias tras recibirse la alerta en el centro coordinador alrededor de las 8:00 horas.

Hasta el enclave señalado se desplazaron patrullas de las fuerzas de seguridad así como varias dotaciones de bomberos de la capital grancanaria. Debido a lo abrupto y escarpado del terreno en esta zona del cauce, los efectivos de rescate tuvieron que emplear material de escalada y cuerdas para realizar maniobras de rápel, logrando de este modo acceder hasta el punto exacto donde yacía el cuerpo para confirmar formalmente su fallecimiento.

Dadas las severas dificultades que presentaba la orografía para proceder a la evacuación a pie por tierra, los equipos intervinientes solicitaron el apoyo de medios aéreos. Concretamente, se requirió la intervención de un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, cuyos especialistas acometieron las labores de izado para extraer los restos mortales del barranco con plenas garantías de seguridad.

Las primeras pesquisas apuntan a la posibilidad de que el fallecido sea un residente de los alrededores cuya ausencia había sido denunciada tras permanecer varios días en paradero desconocido. No obstante, las autoridades han indicado que habrá que esperar al cotejo forense y a la conclusión de la identificación oficial para constatar con certeza técnica la identidad de la persona hallada.

Por el momento, las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso han quedado bajo la tutela de los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la correspondiente investigación para determinar el origen del suceso y dirimir si la muerte obedece a un accidente o a otra tipología delictiva.