La GC-1 sumará un cuarto carril en Telde y las obras comenzarán en noviembre

La GC-1 contará con un cuarto carril en ambos sentidos de circulación a su paso por Telde. El Gobierno de Canarias prevé que las obras comiencen en aproximadamente 15 días, según anunció este viernes 30 de octubre durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en el municipio grancanario.

Por tanto, los trabajos podrían arrancar a mediados de noviembre, aunque el Ejecutivo autonómico no ha concretado una fecha exacta. La actuación tendrá un plazo de ejecución de 12 meses y cuenta con un presupuesto de 8,47 millones de euros, IGIC incluido.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó que la firma del acta de replanteo ya se ha formalizado, un paso previo al comienzo de los trabajos. Actualmente, las actuaciones preparatorias incluyen la identificación de los servicios afectados por la ampliación.

Un cuarto carril entre La Estrella y Las Terrazas

El proyecto contempla ampliar la capacidad de la GC-1 en el tramo comprendido entre La Estrella y Las Terrazas, uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de Gran Canaria.

La intervención incorporará un cuarto carril en ambos sentidos y mejorará las conexiones con los accesos de La Mareta, La Estrella, La Pardilla y Bocabarranco.

Esta actuación busca aumentar la capacidad de una de las principales vías de la isla, que registra más de 160.000 vehículos diarios y soporta retenciones recurrentes, especialmente en los tramos próximos a las zonas comerciales y los enlaces con Telde.

La ejecución correrá a cargo de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Satocan y Lopesan Asfaltos y Construcciones, adjudicataria del contrato por un importe de 8.476.998,45 euros, IGIC incluido.

La obra prevé mantener la circulación durante los trabajos

Uno de los aspectos contemplados en el proyecto es reducir las afecciones al tráfico mientras se ejecuta la ampliación. Para ello, se han previsto medidas que permitan mantener la circulación en la GC-1 durante el desarrollo de las obras.

La intervención también incluye actuaciones para mejorar la conexión con La Pardilla y recuperar sus accesos, una conexión que quedó afectada por el cierre temporal de este enlace para favorecer la circulación en el entorno comercial de La Mareta.

El proyecto prevé, además, la ejecución y puesta en servicio del tramo en sentido sur. La actuación se enmarca en las mejoras de capacidad y accesibilidad de la GC-1, una infraestructura fundamental para los desplazamientos entre los municipios del este y el sur de Gran Canaria.