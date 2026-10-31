La Laguna suspende los actos festivos, culturales y deportivos ante la amenaza de lluvias intensas

La previsión de fuertes precipitaciones obliga a La Laguna a suspender las actividades festivas, culturales y deportivas previstas para este domingo, 1 de noviembre. La decisión afecta tanto a los actos al aire libre como a los organizados en espacios cerrados y se acompaña de la activación del Centro de Coordinación Operativa Municipal, Cecopal.

La medida altera la programación del municipio durante la jornada de Todos los Santos, ante un episodio de inestabilidad que sitúa al área metropolitana de Tenerife entre las zonas de mayor preocupación. El Ayuntamiento pide a la población que extreme las precauciones y siga las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Protección Civil.

La última actualización de Emergencias incorpora un cambio importante respecto al anuncio inicial. El Gobierno de Canarias ha adelantado a las 00:00 horas de este domingo el comienzo de la alerta por lluvias, que inicialmente estaba previsto para el mediodía. La declaración afecta al área metropolitana de Tenerife y también a las cumbres y la vertiente oeste de La Palma.

Durante el domingo se esperan precipitaciones que pueden alcanzar o superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en estas zonas. Se trata de una previsión de lluvias localmente fuertes, cuya distribución e intensidad todavía presentan incertidumbre.

El episodio podría prolongarse más allá del domingo. Las previsiones mantienen la inestabilidad en las cuatro islas occidentales durante el lunes, con posibilidad de que continúe hasta las primeras horas del martes. Emergencias seguirá la evolución de la borrasca y modificará las declaraciones si las condiciones lo requieren.