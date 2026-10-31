La Policía blinda a esta hora el centro de Santa Cruz ante la convocatoria de Blocus

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de vigilancia en el centro de Santa Cruz de Tenerife ante la convocatoria atribuida a Blocus, que por el momento apenas reúne seguidores en la calle del Castillo. Más de una decena de agentes y varios furgones custodian las principales vías comerciales para prevenir posibles actos violentos durante esta jornada de Halloween.

La actividad continúa entre la normalidad y la inquietud de los comerciantes. Los trabajadores permanecen atentos a los movimientos policiales y a la posibilidad de que se produzcan incidentes, mientras algunos establecimientos están optando por bajar la persiana ante el temor a saqueos.

La calle del Castillo concentra la atención del operativo al ser el lugar señalado por los mensajes difundidos en redes sociales. Hasta el momento, la convocatoria tiene una escasa respuesta en la calle, aunque la vigilancia se mantiene ante la incertidumbre sobre su evolución.

El despliegue se produce después de la detención de dos presuntos cabecillas vinculados a los llamamientos. La preocupación por posibles episodios similares a los registrados en Barcelona y Bilbao mantiene en alerta a los negocios de esta zona de la capital tinerfeña.

Para los comerciantes, la amenaza ya está condicionando la jornada. Mientras unos continúan atendiendo al público pendientes de lo que sucede en el exterior, otros prefieren cerrar para proteger sus establecimientos.

Por ahora, la imagen en el centro de Santa Cruz es la de una convocatoria con pocos seguidores frente a una presencia policial visible. Los agentes permanecen desplegados y los negocios siguen pendientes del desarrollo de las próximas horas.