Los aeropuertos de Canarias programan más de 5.600 vuelos durante el puente de Todos los Santos

Los aeropuertos del archipiélago canario registrarán una intensa actividad durante las jornadas festivas de principios de noviembre. Según los registros facilitados por el gestor aeroportuario Aena a Europa Press, las instalaciones insulares tienen programados un total de 5.640 vuelos entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. La cifra representa un notable incremento de 420 operaciones más respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, lo que evidencia el atractivo continuado de las islas y la progresiva recuperación de la movilidad.

El reparto temporal sitúa el momento de máxima intensidad en el sábado, 31 de octubre, día en el que los controladores y servicios de tierra gestionarán 1.593 movimientos en el conjunto de las pistas insulares. Esta cifra supera a la registrada en la jornada inaugural del viernes, cuando se contabilizaron 1.401 vuelos, confirmando un fin de semana especialmente activo para las conexiones aéreas nacionales e interinsulares.

En cuanto a la distribución por recintos, el Aeropuerto de Gran Canaria liderará el volumen de tránsito en la comunidad autónoma con una previsión de 1.678 maniobras de despegue y aterrizaje. Le siguen de cerca las dos infraestructuras de la provincia tinerfeña: el Aeropuerto de Tenerife Sur sumará 1.160 vuelos, mientras que Tenerife Norte cerrará el puente festivo con 938 programaciones, consolidando el papel neurálgico de ambas islas en el sistema de transporte regional.

En el extremo opuesto de la tabla, las instalaciones de las islas occidentales con menor afluencia comercial mantendrán una operativa ajustada a su demanda habitual. El aeropuerto de El Hierro tiene calendarizados 76 enlaces a lo largo de los cuatro días, al tiempo que La Gomera registrará la cifra más discreta con 32 operaciones previstas.

Un elemento determinante de estas jornadas es el peso del visitante foráneo. De las 5.640 operaciones globales, un total de 2.611 conexiones internacionales conectarán el archipiélago con el exterior, demostrando la capacidad de atracción del destino. El dinamismo que refleja este despliegue operativo confirma al transporte aéreo como un pilar insustituible para el desarrollo económico y turístico de Canarias, un sector clave que requiere marcos estables y libres de trabas para seguir generando riqueza.