Los comercios de la calle Castillo se blindan ante la amenaza de disturbios de Blocus en Santa Cruz

La calle Castillo, uno de los principales ejes comerciales de Santa Cruz de Tenerife, afronta este sábado 31 de octubre una jornada marcada por la incertidumbre. La convocatoria difundida en redes sociales bajo el nombre de Blocus, que señala esta céntrica vía como punto de encuentro a las 17:30 horas, ha llevado a varios establecimientos a proteger sus escaparates con paneles metálicos ante el temor a posibles actos vandálicos.

La preocupación ya se ha trasladado a la actividad comercial. Desde este viernes, operarios trabajan en la instalación de protecciones sobre las fachadas y cristaleras de algunos negocios, mientras otros empresarios valoran adelantar el cierre para evitar que sus empleados y clientes puedan verse afectados si finalmente se producen incidentes.

La imagen resulta especialmente significativa: comercios que habitualmente preparan sus escaparates para atraer clientes han tenido que adoptar medidas extraordinarias de seguridad ante una convocatoria cuyo alcance real continúa siendo una incógnita.

El llamamiento coincide con la celebración de Halloween y se ha difundido a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, en un contexto de preocupación por los disturbios registrados recientemente en otras ciudades españolas.

Aunque las autoridades mantienen la vigilancia, hasta primera hora de este sábado no existe confirmación de que la concentración vaya a materializarse ni de que se produzcan altercados.

Comerciantes preocupados por la seguridad de sus negocios

La inquietud afecta a uno de los espacios de mayor actividad económica de la capital tinerfeña, donde se concentran establecimientos comerciales, negocios de hostelería y otros servicios que reciben diariamente a numerosos ciudadanos.

La asociación Zona Centro Santa Cruz había trasladado previamente su preocupación a la Subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento, reclamando información sobre las medidas previstas para garantizar la seguridad durante la jornada.

La organización empresarial también recomendó a sus asociados revisar las pólizas de seguro y comprobar que las coberturas contratadas estuvieran actualizadas ante cualquier eventualidad.

Según las estimaciones difundidas este viernes por responsables del sector comercial, una parte de los establecimientos todavía valoraba adelantar el cierre durante la tarde del sábado, aunque la decisión definitiva dependerá de la evolución de los acontecimientos y de las garantías de seguridad.

Las medidas preventivas ya tienen consecuencias económicas. La instalación de paneles y cierres extraordinarios supone un gasto adicional para los negocios, al que podrían sumarse pérdidas de facturación si finalmente deciden interrumpir su actividad antes del horario habitual.

La preocupación de los comerciantes se produce pese a que todavía no se ha registrado ningún incidente relacionado con la convocatoria de esta tarde.

El objetivo de los empresarios es mantener la normalidad y poder desarrollar su actividad sin que el temor a posibles altercados termine condicionando el funcionamiento de una de las principales zonas comerciales de Tenerife.

Dos detenidos y un dispositivo policial ante la convocatoria

La situación ha adquirido una nueva dimensión después de que la Guardia Civil anunciara este viernes la detención de dos personas presuntamente vinculadas a la organización y difusión de llamamientos violentos relacionados con Blocus en Tenerife.

La actuación se desarrolló en el marco de la operación Camada. Entre los detenidos figura un menor de edad, según la información facilitada por los investigadores.

Las pesquisas se centran en la utilización de canales digitales para difundir mensajes que alentaban disturbios y ataques contra establecimientos comerciales, siguiendo modelos de movilización que han desembocado en incidentes en otras ciudades.

No obstante, las detenciones no permiten afirmar que los investigados sean necesariamente los autores del cartel concreto que convocaba a los participantes en la calle Castillo.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado la activación de la Unidad de Prevención y Respuesta Operativa de la Policía Local, la Unipol, dentro del dispositivo previsto para este fin de semana.

El Ayuntamiento mantiene la coordinación con la Policía Nacional y ha solicitado la implicación de la Administración del Estado para garantizar la seguridad de los comerciantes, trabajadores, residentes y visitantes.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también ha reclamado a la Delegación del Gobierno un refuerzo de las medidas preventivas ante la difusión de mensajes que incitan a cometer actos vandálicos.

La atención se centra ahora en lo que pueda ocurrir a partir de las 17:30 horas, momento señalado en la convocatoria difundida por redes sociales.

Por el momento, no existen datos contrastados sobre el número de personas que podrían acudir ni sobre la capacidad real de movilización de quienes han promovido los mensajes.

Lo que sí resulta evidente es que la amenaza ya ha tenido efectos sobre el comercio de Santa Cruz. Antes incluso de saber si habrá concentración, varios negocios han considerado necesario proteger sus instalaciones y preparar medidas extraordinarias.

La jornada de este sábado permitirá comprobar si el llamamiento queda finalmente en una convocatoria sin consecuencias o si las fuerzas de seguridad deben intervenir para evitar incidentes.

Mientras tanto, la calle Castillo afronta una situación poco habitual: escaparates protegidos, comerciantes pendientes de las noticias y un dispositivo policial preparado para preservar la normalidad en pleno centro de la capital tinerfeña.