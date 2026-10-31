Tenerife activa la prealerta insular ante el aviso de fuertes lluvias y tormentas

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha de manera preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en fase de prealerta a partir de las 10:00 horas de este domingo. La corporación insular ha adoptado esta determinación ante la previsión de un episodio meteorológico adverso marcado por lluvias de notable intensidad y aparato eléctrico derivado del avance de una borrasca sobre el archipiélago.

La decisión de las autoridades insulares se fundamenta en los modelos predictivos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según el organismo estatal, las precipitaciones comenzarán a ganar fuerza hacia las horas centrales del día, con especial incidencia en la vertiente septentrional de la isla y chubascos que podrían alcanzar carácter muy fuerte y persistente en el entorno metropolitano tinerfeño.

Esta actuación administrativa complementa la resolución de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha elevado a nivel de alerta la situación en los municipios del área metropolitana desde las 12:00 horas, además de mantener la prealerta por tormentas en el marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). La medida busca maximizar la anticipación institucional frente a contingencias en infraestructuras y vías públicas.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha subrayado que el objetivo prioritario radica en salvaguardar la seguridad de los ciudadanos mediante una gestión proactiva. "Ante una previsión de lluvias que pueden ser especialmente intensas en determinadas zonas de la isla, nuestra responsabilidad es anticiparnos, mantener preparados los recursos de emergencia y facilitar que la población disponga de toda la información necesaria para protegerse", manifestó Dávila, quien instó a ejercer la responsabilidad individual y eludir desplazamientos innecesarios por cauces de barrancos o zonas inundables.

Por su parte, el área insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, encabezada por Blanca Pérez, confirmó que la activación del PEIN moviliza la totalidad de los efectivos de seguridad y rescate, tanto ordinarios como de refuerzo. Asimismo, la consejería ha emplazado a los consistorios locales a desplegar sus correspondientes Planes de Emergencia Municipal (PEMU).

Desde los servicios de Protección Civil se ha reiterado una serie de recomendaciones básicas a la población, tales como revisar y asegurar elementos móviles en terrazas, balcones y azoteas, evitar senderos y pistas forestales cerradas al tránsito, y consultar en todo momento las actualizaciones que emitan las fuentes oficiales de emergencias.