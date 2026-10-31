Tenerife calculará el coste de reiniciar la tramitación del Circuito del Motor

El Cabildo de Tenerife está pendiente de varios informes jurídicos para conocer cuánto costará reiniciar el procedimiento ambiental del futuro Circuito del Motor. La decisión llega después de que los tribunales confirmaran definitivamente la caducidad de la tramitación anterior, lo que obliga a la corporación insular a revisar el expediente y calcular las consecuencias económicas de volver a poner en marcha el proceso.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó la situación durante el Pleno del Cabildo celebrado este viernes, en respuesta a una pregunta de Vox. El responsable insular señaló que el gobierno no quiere adelantar cifras sin conocer antes el alcance de las consecuencias jurídicas y económicas de la sentencia.

"No queremos aventurar un coste de las consecuencias y tenemos que intentar basarnos con el máximo rigor en el cumplimiento de todos los aspectos derivados de las consecuencias de la sentencia", afirmó.

El plan territorial mantiene su vigencia

Arteaga aseguró que el Cabildo adoptará las medidas necesarias para adaptar el proyecto a las exigencias medioambientales. La corporación insular sostiene que la resolución judicial no impide construir el circuito, ya que los tribunales han confirmado que el plan territorial que sirve de base a la infraestructura mantiene su vigencia de forma indefinida.

Por tanto, el principal obstáculo se encuentra ahora en la tramitación ambiental, que deberá revisarse para cumplir con los requisitos legales.

Vox pide un calendario con plazos concretos

La portavoz de Vox en el Cabildo, Ana Salazar, defendió la continuidad del Circuito del Motor y reclamó al gobierno insular que avance en su tramitación. La formación considera que la protección del medio ambiente y el desarrollo de nuevas infraestructuras pueden ser compatibles si se cumple la legislación.

"Desde nuestro grupo entendemos que la protección ambiental y el desarrollo de las infraestructuras no tienen por qué ser objetivos incompatibles, se trata de cumplir la legislación, aportar la documentación necesaria y garantizar que las actuaciones se desarrollen con seguridad jurídica", señaló Salazar.

Vox también pidió al gobierno insular que establezca un calendario de actuaciones con objetivos y plazos concretos. Mientras tanto, el futuro del circuito sigue pendiente de los informes jurídicos que determinarán el coste de reiniciar el procedimiento ambiental y los pasos administrativos necesarios para continuar con el proyecto.