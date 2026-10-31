Tenerife cerrará el Heliodoro, el Auditorio y los senderos de Anaga por las lluvias

La previsión de lluvias intensas obligará a cerrar este domingo el estadio Heliodoro Rodríguez López, el pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial y el Auditorio. Las restricciones alcanzan también a los senderos y pistas de Anaga.

La suspensión de actividades culturales y deportivas en las instalaciones insulares afectadas se mantendrá hasta que se levanten las restricciones.

El episodio meteorológico sitúa al área metropolitana de Tenerife entre las zonas que requieren mayor vigilancia. La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido un aviso naranja ante la posibilidad de precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. También se advierte del riesgo de acumulaciones significativas durante un periodo de doce horas.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en esta zona desde las 12:00 horas del domingo. El resto de Tenerife permanecerá en prealerta, al igual que La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

Las previsiones contemplan que la inestabilidad continúe durante el lunes 2 de noviembre en las islas occidentales, con posibles precipitaciones localmente fuertes. La localización y persistencia de los chubascos todavía presentan incertidumbre, por lo que los avisos podrán modificarse conforme evolucione la situación.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido prudencia y evitar desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo, especialmente barrancos y espacios susceptibles de inundación. La institución mantiene preparados los recursos de emergencia y ha recomendado a los ayuntamientos afectados que activen sus planes municipales.

Las recomendaciones incluyen extremar la precaución en carretera, respetar las restricciones de acceso a los espacios naturales y asegurar los objetos de balcones, terrazas y azoteas. La evolución de las próximas horas determinará si es necesario ampliar las medidas preventivas.