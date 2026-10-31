Universidades canarias y Gobierno pactan un plan de financiación histórica hasta 2030

Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, han mostrado su conformidad con el principio de acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno de Canarias. Sin embargo, ambos quieren conocer la letra pequeña de la normativa antes de dar por cerrado el compromiso, cuya planificación se extiende hasta 2030.

Las cuentas autonómicas contemplan una partida inicial de 301,6 millones de euros para las universidades, a la que se añadirán otros 10 millones mediante una disposición adicional. Los rectores consideran necesario garantizar la financiación para cubrir los gastos estructurales y cumplir los compromisos adquiridos.

Más financiación, pero también menos burocracia

Durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, advirtió de que el aumento de los fondos no debe entenderse como "un cheque en blanco". Por ello, reclamó una gestión más eficiente de los recursos públicos, una reducción de la burocracia y una oferta académica adaptada a las necesidades del mercado laboral.

Serra también defendió la necesidad de estrechar la colaboración con las empresas y mejorar la transparencia en la gestión de las universidades.

Por su parte, Francisco García destacó la importancia de la formación superior para mejorar la productividad en Canarias. Según los datos que expuso, el desempleo entre las personas con estudios universitarios se sitúa en el 8%, frente al 11% de quienes no tienen estudios superiores.

El rector de la ULL puso como ejemplo los dobles grados, las microcredenciales y las cátedras de empresa, fórmulas con las que las universidades buscan acercar la formación a las necesidades de los sectores económicos de las islas.

La financiación y la falta de alojamiento, entre los retos pendientes

García también denunció las diferencias presupuestarias entre las universidades canarias y las de otras comunidades autónomas. Como ejemplo, comparó los 181 millones de euros que gestiona la ULL, con unos 21.000 estudiantes, con los cerca de 100 millones adicionales que recibe la Universidad de las Islas Baleares, pese a contar con alrededor de 15.000 alumnos.

La falta de alojamiento universitario fue otro de los problemas abordados por los rectores. Ambos se mostraron dispuestos a estudiar fórmulas de colaboración público-privada para ampliar las plazas residenciales, una oferta que permanece estancada desde hace años en torno a las 550.

Por último, García reivindicó la Universidad como un espacio de libertad académica y debate, frente a las posiciones sectarias.