Garriga anuncia desde Gran Canaria que Vox exigirá responsabilidades penales por el siniestro de Toledo

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria que su partido exigirá responsabilidades políticas y penales por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado cerca de setenta fallecidos. Durante un encuentro con afiliados y simpatizantes, Garriga ha asegurado que la formación "trabajará sin descanso" para esclarecer lo sucedido y reclamar responsabilidades ante los tribunales.

El dirigente de Vox ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación de la red ferroviaria y ha denunciado que el Ejecutivo desatendió las advertencias que, según ha afirmado, los profesionales del sector venían trasladando desde hacía meses sobre el deterioro de las infraestructuras.

Garriga también ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por restar importancia a estos avisos mientras, a su juicio, el Gobierno dedicaba sus esfuerzos a "hacer chistecitos en televisión" en lugar de atender las denuncias de los maquinistas.

Críticas al gasto exterior del Gobierno

El secretario general de Vox ha contrapuesto la situación del ferrocarril español con los créditos concedidos por el Ejecutivo a otros países. En concreto, ha señalado que el Gobierno ha facilitado más de 1.500 millones de euros en créditos al exterior para países como Egipto, Uzbekistán y Marruecos.

Entre esas operaciones, ha destacado una partida superior a los 500 millones de euros destinada a financiar material ferroviario en Marruecos. Garriga ha cuestionado estas inversiones mientras los usuarios españoles siguen sufriendo, según ha denunciado, retrasos e incidencias en el servicio.

Vox rechaza que el luto frene las exigencias de responsabilidades

Garriga ha asegurado que Vox comparte el dolor de las familias de las víctimas, pero ha advertido de que el duelo no debe servir para evitar explicaciones sobre la gestión del accidente.

"El luto no significa silencio o ponerse de lado", ha afirmado el dirigente, que ha insistido en que su partido reclamará que se investiguen los hechos y que los posibles responsables respondan ante la Justicia.