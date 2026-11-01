Alerta este lunes en La Palma, El Hierro y La Gomera por fuertes precipitaciones de más de 30 litros

El Gobierno de Canarias ha decretado la situación de alerta en las islas occidentales debido a un episodio de gran inestabilidad meteorológica que afectará con especial crudeza a las cumbres y vertientes más expuestas. A través de la Dirección General de Emergencias, el Ejecutivo autonómico activó el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma) tras evaluar los informes técnicos remitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros centros de predicción.

Según las estimaciones oficiales, los momentos de mayor adversidad se concentrarán durante la primera mitad de la jornada, previéndose chubascos que podrían superar los 30 milímetros acumulados en apenas una hora. La presencia de focos convectivos intensos aumentará el riesgo de precipitaciones torrenciales hasta las 15:00, si bien los expertos advierten de que las tormentas podrían demorarse y extender su radio de acción a lo largo de la tarde.

En paralelo, las autoridades han situado a Gran Canaria y Tenerife en situación de prealerta técnica, previendo registros que rondarán los 20 litros por metro cuadrado en sesenta minutos. Este escenario incidirá singularmente en el área metropolitana tinerfeña y en las comarcas septentrionales de ambas islas, donde la orografía suele acentuar el impacto del agua en las vías de comunicación y los núcleos urbanos.

De cara al martes, el pronóstico apunta a una gradual mejoría con precipitaciones de carácter más disperso en los relieves montañosos, perdiendo fuerza respecto a los aguaceros iniciales. No obstante, los servicios de urgencias han insistido en la elevada incertidumbre de la borrasca, un factor que dificulta precisar con exactitud milimétrica la trayectoria de los núcleos de descarga más virulentos y que obliga a mantener un seguimiento continuado.

Ante este panorama, la Dirección General de Emergencias continuará monitorizando la evolución del frente para actualizar las advertencias si las circunstancias lo exigen. Asimismo, se aconseja a los ciudadanos adoptar medidas básicas de autoprotección, evitar los desplazamientos innecesarios por carretera y permanecer atentos a las instrucciones oficiales mientras persista la inestabilidad en el archipiélago.