El Teide se viste de blanco en pleno mes de noviembre

El Teide vuelve a dejar una de las estampas más llamativas de Tenerife. La cumbre de la isla luce cubierta de nieve este domingo, 1 de noviembre, ofreciendo una imagen invernal en pleno otoño.

La estampa contrasta con las temperaturas más suaves de las zonas costeras y recuerda las condiciones meteorológicas particulares de las zonas de alta montaña del Parque Nacional.

La nieve llega en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología contempla para las cumbres del Teide temperaturas bajo cero, con mínimas de hasta dos grados negativos y heladas débiles en las zonas más elevadas.

Además, el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en Tenerife, mientras que el resto de la isla permanece en situación de prealerta.

La imagen del Teide nevado vuelve así a dejar una de las estampas más reconocibles del paisaje canario, donde la nieve en las alturas contrasta con el clima más templado del litoral.