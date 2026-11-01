Las fuertes lluvias en Tenerife dejan 190.000 abonados sin luz y obligan a cerrar siete senderos del Teide

Las fuertes lluvias que han afectado a Tenerife este domingo han dejado numerosas incidencias, especialmente en las vertientes oeste, sur y sureste de la isla. Las precipitaciones han sido más intensas en las zonas altas de municipios como Adeje, Guía de Isora, Vilaflor, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arafo y Güímar. La previsión apunta a que la inestabilidad continuará durante las próximas horas.

Uno de los episodios más intensos se registró sobre las 08:30 horas en las inmediaciones del aeropuerto Tenerife Sur y El Médano, donde se acumularon 26 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Se trata de una cantidad próxima al umbral del aviso naranja, según los datos facilitados por la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez.

Ante la situación, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha pedido a la población que extreme las precauciones, evite los desplazamientos innecesarios y respete los cierres preventivos establecidos por los servicios de emergencia.

El temporal también ha obligado a cerrar siete senderos del Parque Nacional del Teide por la presencia de nieve y placas de hielo a partir de los 2.700 metros de altitud. Entre las rutas afectadas se encuentran Montaña Blanca, La Rambleta, Telesforo Bravo y el mirador de Pico Viejo. La restricción no afecta a los montañeros federados que cuenten con el equipamiento invernal necesario y se mantendrá hasta que los técnicos confirmen que las condiciones permiten recuperar la actividad con seguridad.

Además, el Cabildo mantiene activado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), en situación de alerta en el área metropolitana y de prealerta en el resto de las comarcas. Como parte de las medidas preventivas, se han cerrado accesos y pistas forestales del Parque Rural de Anaga y se han suspendido actividades en instalaciones públicas y deportivas, entre ellas el Auditorio de Tenerife, el Pabellón Santiago Martín y el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Las incidencias también han afectado a los servicios básicos. Una avería eléctrica registrada a primera hora de la mañana dejó temporalmente sin suministro a unos 190.000 abonados de distintas zonas de Tenerife, aunque Endesa logró restablecer el servicio posteriormente.

En Santa Cruz de Tenerife, los equipos de emergencia atendieron alrededor de una decena de incidencias, principalmente por la caída de ramas de gran tamaño en las Ramblas y pequeños desprendimientos de rocas en María Jiménez y en la carretera TF-12.