Los ahogamientos en Canarias aumentan hasta octubre con 59 fallecidos, ocho de ellos niños

El balance de siniestralidad acuática en las costas del archipiélago canario arroja un saldo especialmente preocupante en lo que va de año. Entre enero y octubre de 2026, un total de 59 personas murieron ahogadas en la comunidad autónoma, lo que supone un incremento de cinco víctimas mortales respecto a las 54 registradas durante el mismo periodo del año anterior. Según el informe elaborado por la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1500 Km de Costa, la cifra global de afectados por percances en el medio acuático asciende ya a 202 personas, manteniendo una media de seis decesos al mes.

El dato más alarmante del informe se concentra en la siniestralidad infantil, que marca el peor registro de la última década. Durante estos primeros diez meses, ocho menores han perdido la vida por sumersión, cinco de ellos en la época estival. En conjunto, las playas y piscinas canarias computaron incidencias de diversa consideración sobre 31 niños, de los cuales once sufrieron heridas de carácter grave y cinco tuvieron que ser hospitalizados con pronóstico moderado.

El estudio vuelve a poner de relieve el factor de la imprudencia y la falta de precaución individual frente a las condiciones marítimas. Hasta un 39% de los fallecidos decidió introducirse en el agua mientras se encontraban vigentes prealertas y alertas decretadas por el Gobierno de Canarias debido a fenómenos costeros adversos. Esta negligencia ante el estado del mar se extiende al 29% de las víctimas totales atendidas en lo que va de ejercicio en las islas.

En cuanto a la distribución geográfica, la isla de Tenerife concentra la mayor siniestralidad con 21 fallecimientos, una cifra que prácticamente duplica los registros de Fuerteventura, con 12 decesos, y Gran Canaria, donde se han contabilizado 11. Por su parte, Lanzarote registró 8 muertes, El Hierro 4, La Gomera 2 y La Palma una. Como suele ser habitual, las playas representaron el principal escenario de las tragedias al aglutinar el 60% de los incidentes, seguidas por los puertos y paseos marítimos con un 25%.

El perfil sociológico de las víctimas muestra una amplia mayoría de varones, que representan el 69% de las muertes por sumersión, frente al 29% de mujeres. Por actividades, el 61% de los perjudicados eran simples bañistas, mientras que los percances fortuitos tras resbalones o caídas desde muelles o acantilados supusieron el 12%. Por último, entre las personas identificadas figuran al menos 21 ciudadanos extranjeros de once nacionalidades distintas, entre los que sobresalen alemanes, británicos y franceses.