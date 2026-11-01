María Fernández carga contra los partidos que reclaman más control de fronteras en Canarias

La candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria-Primero Canarias, María Fernández, ha aprovechado su visita este domingo a la XV Feria de Vino, Queso y Miel de Canarias, en Valsequillo, para cuestionar a las formaciones políticas que reclaman un mayor control de las fronteras ante la crisis migratoria que afecta al archipiélago. La dirigente nacionalista ha criticado los discursos que, a su juicio, alimentan el odio y la confrontación en torno a la inmigración.

Fernández ha defendido que Coalición Canaria apuesta por un modelo centrado «en las personas y en soluciones reales» y ha calificado de «ocurrencias» las propuestas de otros partidos, al considerar que «van en contra de la legislación europea». Frente a estas iniciativas, ha reivindicado la tradición solidaria de las islas y ha advertido de que «nadie va a venir desde Madrid a decirnos lo que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo».

La candidata también ha sacado pecho del papel de Coalición Canaria en el Congreso para conseguir que el Estado asuma sus responsabilidades en materia migratoria. En este sentido, ha recordado la intervención de su partido para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería que permite el traslado de menores extranjeros no acompañados a la Península, así como la resolución del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de los solicitantes de asilo en Canarias.

Acompañada por las candidatas al Senado Minerva Alonso e Ingrid Navarro, Fernández ha aprovechado el encuentro para trasladar otras reivindicaciones del sector primario. Entre ellas, ha reclamado al Gobierno central que defienda en la Unión Europea una financiación suficiente del Posei, con el objetivo de evitar que los productores canarios compitan en desventaja frente a los del continente.

También ha exigido mayores compensaciones por los sobrecostes que soporta el campo canario debido a la fragmentación territorial. El transporte de mercancías, la energía y los fertilizantes figuran entre los gastos que, según ha señalado, condicionan la actividad de agricultores y ganaderos de las islas.

Por último, ha alertado del riesgo de desertificación y abandono de explotaciones si no se garantiza el relevo generacional en el campo. Fernández ha cuestionado que se impongan exigencias medioambientales a los productores locales mientras entran en el mercado europeo productos de terceros países que, según ha denunciado, no están sometidos a las mismas condiciones. Por ello, ha defendido la necesidad de mantener una representación canaria con capacidad de influir en las decisiones que se toman en Madrid y Bruselas.