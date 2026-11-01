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Canarias

Más de 360 inmigrantes ilegales alcanzan las costas de Canarias en cuatro embarcaciones

Los viajeros de origen subsahariano fueron derivados a los muelles de Arguineguín y La Restinga tras las alertas emitidas por la Guardia Civil.

Redacción Canarias
Los viajeros de origen subsahariano fueron derivados a los muelles de Arguineguín y La Restinga tras las alertas emitidas por la Guardia Civil.

La presión sobre la denominada ruta canaria no da tregua a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los servicios de rescate. Durante el presente fin de semana, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han coordinado la localización e interceptación de cuatro embarcaciones que navegaban con destino a Gran Canaria y El Hierro, trasladando a puerto a más de tres centenares y medio de personas indocumentadas procedentes del continente africano.

La última intervención se ha registrado a primera hora de este domingo, cuando una patrulla del Instituto Armado alertó, en torno a las 07:30 horas, de la presencia de una barcaza a diez millas al sur del enclave de La Restinga, en la isla de El Hierro. De inmediato, el centro coordinador activó a la nave salvamar Diphda, que logró avistar la embarcación cuarenta minutos después para proceder a su escolta y posterior aseguramiento en las instalaciones portuarias insulares.

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Esta actuación se suma al intenso operativo desplegado durante la tarde y la noche del sábado en las inmediaciones del archipiélago. En la misma zona de El Hierro, los servicios marítimos auxiliaron a dos cayucos a doce millas de la costa. En el primero de ellos viajaban 114 inmigrantes, de los cuales 102 eran hombres, 8 mujeres y 4 menores. Poco después, una segunda nave arribaba con 193 personas a bordo, contabilizando 174 varones adultos, 10 mujeres y 9 niños, todos ellos de origen subsahariano.

Por su parte, en aguas próximas a Gran Canaria, los radares y patrullas detectaron una barcaza a seis millas del litoral insular. Minutos antes de las 20:00 horas, la tripulación de la salvamar Macondo se desplazó hasta las coordenadas indicadas para rescatar a un grupo de 56 personas indocumentadas, entre las que se encontraban 52 varones, tres mujeres y un menor, siendo derivados al muelle de Arguineguín.

La constante llegada de estas embarcaciones precarias evidencia la grave situación que atraviesa la frontera sur y el desborde continuo que padecen los servicios asistenciales y policiales canarios. La crisis migratoria en el archipiélago sigue poniendo a prueba la seguridad fronteriza española sin que desde el Gobierno central se adopten medidas eficaces para frenar el negocio de las mafias que trafican con seres humanos en el Atlántico.

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