Tenerife y La Palma, bajo aviso naranja este domingo: dónde y a qué hora se esperan las lluvias más fuertes

Canarias comienza noviembre pendiente de una borrasca que puede dejar precipitaciones muy fuertes en puntos de Tenerife y La Palma. La Aemet mantiene avisos naranjas en ambas islas para este domingo, mientras El Hierro, La Gomera y Gran Canaria tienen avisos amarillos por lluvias y tormentas. La intensidad y los horarios varían según las zonas.

En Tenerife, la atención se concentra en el área metropolitana. El aviso naranja por lluvias abarca desde las 12.00 horas del domingo hasta la medianoche, con precipitaciones que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora. También existe riesgo de acumulaciones importantes durante periodos de doce horas.

La Palma afronta un periodo de vigilancia más prolongado. El aviso naranja estará vigente durante toda la jornada dominical, desde las 00.00 horas, con el oeste y las cumbres como sectores más expuestos a chubascos muy fuertes y posibles tormentas.

En El Hierro, el aviso amarillo por lluvias comienza a las 06.00 horas y se extiende hasta el final del domingo. En La Gomera entra en vigor a las 12.00 horas, también hasta la medianoche. Gran Canaria comparte esa franja, con especial atención al norte de la isla. Todos estos horarios corresponden a la hora canaria.

El Gobierno de Canarias ha adelantado a las 00.00 horas del domingo el comienzo de la alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife y en las cumbres y la vertiente oeste de La Palma. Esta declaración de protección civil tiene un horario propio, distinto al de los avisos meteorológicos de la Aemet. El resto de Tenerife y La Palma, junto con El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, permanece en prealerta.

La evolución todavía presenta incertidumbre. La posición de la borrasca puede modificar dónde descarga con mayor fuerza y durante cuánto tiempo. Los periodos de aviso señalan las horas de riesgo, sin que eso implique que vaya a llover de forma continua en todas las zonas afectadas.

La inestabilidad podría continuar el lunes en las cuatro islas occidentales y prolongarse hasta las primeras horas del martes. En Lanzarote y Fuerteventura no se prevé, por ahora, una extensión significativa del episodio.

Ante esta situación, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, extremar la precaución al conducir y evitar atravesar barrancos o tramos inundados durante los chubascos.