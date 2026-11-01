Una mujer resulta herida grave tras caer desde diez metros de altura en Fuerteventura

Un grave accidente ha tenido lugar en la tarde de este domingo en la isla de Fuerteventura, donde una ciudadana de 45 años ha sufrido lesiones de notable consideración al precipitarse desde una cota aproximada de diez metros de altura. El siniestro se localizó en la conocida zona turística de Costa Calma, dentro del término municipal de Pájara, según trasladó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

La alerta entró en la sala operativa a las 17:16 horas, tras recibir una llamada que advertía de la gravedad del percance y de la urgente necesidad de asistencia médica para la accidentada. Ante la seriedad de los datos aportados, los gestores del centro coordinador activaron de forma inmediata los protocolos de rescate correspondientes y enviaron a los equipos de intervención hacia el punto del suceso.

A la vista de las lesiones previsibles y la orografía del lugar, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó un helicóptero medicalizado junto a recursos terrestres. Una vez personados los sanitarios en el punto donde yacía la afectada, procedieron con rapidez a inmovilizar y estabilizar a la paciente para evitar el agravamiento de posibles lesiones medulares o internas antes de proceder a su izado en la aeronave.

Tras la primera evaluación médica sobre el terreno, se confirmó que la mujer presentaba un traumatismo en la espalda y costal de carácter grave, motivo por el que se descartó un traslado ordinario y se priorizó su evacuación aérea hacia un complejo de referencia. El helicóptero del SUC la condujo con celeridad hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresada con pronóstico reservado a la espera de evolución clínica.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron igualmente agentes de las fuerzas de seguridad locales, que colaboraron en el acordonamiento del área para facilitar las maniobras del aparato aéreo y recopilaron los primeros testimonios. Aunque todavía no han trascendido los motivos exactos que provocaron la caída, los efectivos tratan de determinar si se debió a un accidente fortuito mientras la mujer transitaba por la zona o si medió algún otro factor en este grave percance.