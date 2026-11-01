La propaganda sintética amenaza la libertad del votante

Durante décadas aprendimos a desconfiar de una promesa electoral, de una fotografía cuidadosamente encuadrada o de un vídeo recortado. La inteligencia artificial introduce un salto distinto: permite fabricar escenas, voces y declaraciones que nunca existieron con una apariencia cada vez más convincente. El ciudadano ya no solo debe preguntarse qué se ha omitido, sino si aquello que mira ocurrió alguna vez.

La propaganda política siempre ha utilizado recursos emocionales. No hay novedad en querer conmover, indignar o entusiasmar. La diferencia surge cuando se presenta como real un material sintético y se oculta su origen. Una recreación claramente identificada puede formar parte de una campaña. Una voz clonada o un vídeo falso difundido para atribuir palabras a un adversario constituye un engaño que afecta directamente a la formación del voto.

El daño no se limita al contenido falso. Cuando los montajes se vuelven habituales, cualquier grabación auténtica puede rechazarse como una creación artificial. Esa incertidumbre beneficia a quien miente dos veces: primero fabricando pruebas y después negando las verdaderas. La democracia necesita un suelo mínimo de hechos compartidos; sin él, el debate se convierte en una competición entre relatos imposibles de comprobar a tiempo.

Las campañas deberían estar obligadas a marcar de forma visible y permanente todo contenido generado o alterado sustancialmente mediante inteligencia artificial. No bastan avisos escondidos en una descripción que desaparece al compartir el archivo. También hace falta un repositorio público de anuncios, identificación del responsable y procedimientos rápidos para retirar suplantaciones. La velocidad es decisiva: una rectificación publicada después de millones de visualizaciones llega cuando la mentira ya ha cumplido su función.

Las plataformas no pueden limitarse a declarar que combaten la desinformación. Conocen quién paga, a qué público se dirige cada anuncio y cómo se multiplica. Deben conservar esa trazabilidad y colaborar con las autoridades electorales sin convertirse en árbitros ideológicos. La regla no debería depender de si el mensaje favorece a un partido u otro, sino de si suplanta, falsifica u oculta deliberadamente su naturaleza.

Los medios tenemos que reforzar la verificación, aunque también evitar amplificar el engaño mientras lo desmentimos. Mostrar repetidamente un vídeo falso puede aumentar su alcance. Explicar el método, localizar la fuente original y ofrecer contexto resulta más útil que participar en la sorpresa. La alfabetización digital será importante, pero no puede servir como excusa para trasladar toda la responsabilidad al votante.

La tecnología seguirá avanzando y ninguna norma detectará todos los montajes. Por eso la respuesta debe combinar obligaciones, sanciones, herramientas forenses y una cultura política que considere deshonroso fabricar una realidad. Si los partidos normalizan estas prácticas cuando les benefician, no podrán reclamar credibilidad cuando sean ellos las víctimas.

La microsegmentación agrava el problema. Dos ciudadanos pueden recibir mensajes opuestos del mismo partido sin saber que existe esa contradicción. Si además los anuncios contienen imágenes sintéticas, la campaña se vuelve casi invisible para el escrutinio público. Un candidato puede negar ante los medios aquello que su organización muestra a grupos muy concretos. Por eso el archivo de publicidad debe incluir versiones, inversión, criterios de audiencia y fechas de difusión.

No toda utilización de inteligencia artificial es ilegítima. Puede ayudar a traducir, adaptar contenidos para personas con discapacidad o producir recursos creativos claramente identificados. Prohibir la herramienta en bloque sería tan poco útil como permitir cualquier uso. La línea razonable está en la transparencia, la suplantación y la capacidad de causar engaño. El votante debe conocer cuándo una máquina ha fabricado aquello que pretende influir en su decisión.

Elegir exige poder distinguir una propuesta discutible de una escena inexistente. No puede llamarse libertad de voto a escoger dentro de una realidad falsificada en secreto.