Canarias declara la alerta máxima por intensas precipitaciones en el este de La Palma

El Gobierno de Canarias ha decretado a partir de las 02:00 de este lunes la alerta máxima por lluvias en la vertiente oriental de La Palma. La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo regional adoptó esta resolución a raíz de los análisis técnicos que confirmaron una intensificación drástica de las precipitaciones en la comarca este, donde se han llegado a contabilizar registros de hasta 62 milímetros en tan solo una hora y un acumulado de 138 milímetros a lo largo de doce horas consecutivas.

La actualización del nivel de riesgo se fundamenta en los datos remitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y responde a la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma). Los especialistas han constatado un rápido desarrollo convectivo que descarga con fuerza sobre la geografía palmera, lo que ha empujado a la Administración autonómica a redoblar el dispositivo de vigilancia institucional frente a las contingencias del agua.

El resto del territorio insular no queda al margen de la inestabilidad. Tanto en el sector occidental de La Palma como en las islas de El Hierro y La Gomera se conserva la situación de alerta. Simultáneamente, Tenerife y Gran Canaria se sitúan en fase de prealerta, con pronósticos que anuncian aguaceros relevantes capaces de descargar más de 20 milímetros por hora, con particular incidencia en la franja norte y en el área metropolitana tinerfeña.

Los responsables de emergencias han advertido de que este fenómeno meteorológico se caracteriza por una elevada incertidumbre respecto a la localización concreta de las trombas, su fuerza puntual y la duración de las descargas. Ante este panorama, se ha reclamado a los ciudadanos que actúen con la máxima prudencia y atiendan rigurosamente a las recomendaciones de autoprotección, evitando conductas temerarias o traslados prescindibles.

Los servicios autonómicos mantendrán una monitorización permanente de la evolución atmosférica a lo largo de toda la jornada. Las previsiones señalan que las horas centrales del día concentrarán los episodios más delicados, con chubascos dispersos muy intensos en las islas de la provincia occidental que podrían rebasar con facilidad los 30 milímetros en un lapso de sesenta minutos.