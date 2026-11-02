Coalición Canaria exige medidas urgentes al Gobierno tras un nuevo apagón total en La Palma

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha vuelto a denunciar la vulnerabilidad del sistema eléctrico de Canarias tras el apagón que dejó sin suministro a toda la isla de La Palma. La nacionalista considera «intolerable» que se sigan produciendo ceros energéticos en el archipiélago y reclama medidas urgentes para garantizar el suministro.

Valido sostiene que lo ocurrido en La Palma no es un incidente aislado, sino una muestra de los problemas estructurales que arrastran las redes eléctricas de las islas. Según ha recordado, Coalición Canaria lleva años reclamando en Madrid inversiones para modernizar unas infraestructuras que considera obsoletas y que no cuentan con las garantías necesarias para responder ante situaciones de emergencia.

La diputada ya había denunciado en el Congreso que Canarias acumula una decena de apagones graves desde 2009 y criticó que «solo es noticia lo que ocurre en la Península». A su juicio, la realidad de unos sistemas eléctricos insulares, aislados y envejecidos sigue sin recibir la atención que requiere.

La formación nacionalista insiste en que el archipiélago lleva más de una década esperando inversiones para renovar unas infraestructuras que han superado su vida útil. Valido considera que los cortes de suministro no pueden asumirse como algo habitual y advierte de que «la ciudadanía canaria no puede seguir asumiendo como normal algo que en cualquier otro territorio del Estado sería un escándalo». Entre las reivindicaciones pendientes también ha señalado el traslado de la central de El Charco, en Fuerteventura.

Un decreto para evitar nuevos apagones

Valido también ha recordado que en junio de 2025 se impulsaron medidas dentro de un decreto antiapagones acordado con el Gobierno de Canarias. La iniciativa contemplaba agilizar la instalación de generadores y sistemas de almacenamiento de emergencia, pero decayó en el Congreso tras los votos en contra de PP y Vox.

Desde entonces, según denuncia Coalición Canaria, el Gobierno central no ha articulado una alternativa para responder a las deficiencias del sistema eléctrico canario.

Ante esta situación, la formación reclama la aprobación de un real decreto-ley con medidas extraordinarias antes de que termine la legislatura. La propuesta podría someterse a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.

Además, Valido exige un calendario vinculante, con plazos concretos para renovar las centrales de generación térmica de las islas. El objetivo, sostiene, es evitar que la falta de inversiones y previsión vuelva a dejar a los canarios sin electricidad, con las consecuencias que estos apagones tienen tanto para los ciudadanos como para la actividad económica.