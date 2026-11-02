Coalicion Canaria reclama garantizar la bonificación del 60 % del IRPF para La Palma en 2027 antes de las elecciones

La bonificación del 60 % del IRPF para los contribuyentes de La Palma vuelve al debate político a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Coalición Canaria reclama al Gobierno de España que garantice la continuidad de esta medida fiscal durante 2027 antes de los comicios y sin esperar a la formación de un nuevo Ejecutivo.

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha defendido que mantener esta deducción resulta necesario para sostener el proceso de recuperación de la isla tras la erupción volcánica y evitar que los residentes vuelvan a enfrentarse a la incertidumbre sobre sus beneficios fiscales.

La petición sitúa de nuevo sobre la mesa uno de los compromisos económicos vinculados a la reconstrucción de La Palma, una isla que continúa afrontando las consecuencias sociales y económicas de la catástrofe volcánica.

Los 100 millones adelantados por Canarias

La reclamación de CC no se limita a la bonificación del IRPF. Valido también ha exigido que el Estado garantice la devolución de los 100 millones de euros que adelantó la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar actuaciones de reconstrucción en La Palma.

La candidata ha insistido en que estos fondos proceden del superávit de la comunidad autónoma y no constituyen una aportación estatal. Según ha defendido, el Gobierno canario consiguió autorización para destinarlos a la recuperación de la isla después de dos años de negociaciones, por lo que considera que el Ejecutivo central debe reintegrar esa cantidad.

Empleo, inversiones y centro de vulcanología

Entre las reivindicaciones planteadas también figura la continuidad del plan especial de empleo para La Palma y un seguimiento efectivo de las inversiones comprometidas para atender a los afectados por la erupción.

CC reclama que estos recursos y actuaciones se mantengan hasta que se cumplan los compromisos adquiridos con la población palmera.

A estas demandas se suma la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología en La Palma, con financiación estable y en colaboración con el ecosistema científico de Tenerife.

Valido ha reclamado que el Estado asuma al menos el 50 % de los costes de mantenimiento de esta infraestructura, una financiación que, según ha señalado, está contemplada en el Decreto Canarias.

El centro permitiría reforzar la investigación sobre los riesgos volcánicos y mejorar la capacidad de prevención y protección de la población de La Palma y del conjunto del archipiélago.