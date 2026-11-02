Domínguez exige investigar el apagón eléctrico que dejó a oscuras a La Palma

El cero energético que dejó sin electricidad a más de 50.000 clientes en La Palma ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad del sistema eléctrico del archipiélago. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado este lunes que se investiguen cuanto antes las causas del apagón y se adopten medidas para evitar que vuelva a producirse una incidencia de estas características.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Domínguez ha advertido de que Canarias no puede permitirse nuevos fallos que pongan en riesgo el suministro eléctrico. «La Palma y Canarias no pueden permitirse episodios que comprometan la seguridad y la estabilidad de su suministro eléctrico», ha señalado.

El vicepresidente también ha trasladado su solidaridad a los vecinos afectados, así como a los comercios y empresas que tuvieron que afrontar las consecuencias del corte generalizado de electricidad.

El apagón comenzó a primera hora de la mañana y afectó a más de 50.000 clientes en toda la isla. El suministro se fue recuperando progresivamente gracias a los trabajos de los equipos técnicos y quedó restablecido en torno a las 10:30 horas. Domínguez ha agradecido la intervención de los operarios que trabajaron para recuperar la electricidad.

Reclama reforzar las infraestructuras eléctricas

El nuevo cero energético vuelve a poner el foco en la necesidad de mejorar las infraestructuras que abastecen a los sistemas eléctricos aislados de Canarias. Desde el Ejecutivo regional consideran necesario revisar los protocolos técnicos, reforzar las instalaciones y mantener las inversiones para reducir la vulnerabilidad de la red.

El objetivo, según el Gobierno autonómico, es contar con un sistema eléctrico más moderno y fiable que garantice el suministro tanto a los hogares como a la actividad económica de las islas.