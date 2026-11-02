El temporal azota El Hierro con apagones, desprendimientos y centros turísticos cerrados

El paso de un frente adverso por el archipiélago canario ha dejado este lunes notables dificultades en la isla de El Hierro, donde el mal tiempo ha provocado incidencias de diversa consideración en las infraestructuras básicas. Según los datos facilitados por las autoridades insulares, se han registrado cortes en el suministro eléctrico en diferentes núcleos poblacionales, afectando directamente a los vecinos de La Restinga, El Mocanal, Isora y El Pinar, mientras el territorio insular continúa en situación de alerta por lluvias.

Las malas condiciones meteorológicas han complicado de forma importante la circulación terrestre. La corporación insular ha informado de varios desprendimientos de piedras y lodo que han alcanzado vías estratégicas del mapa insular. En concreto, se han producido arrastres de material en la carretera HI-4, en el tramo que discurre desde el punto kilométrico 18 hasta La Restinga, así como en la HI-1 a la altura del paraje de La Llanía. Los equipos de conservación de carreteras trabajan en la zona para despejar la calzada, al tiempo que se ha instado a los conductores a extremar la precaución al volante ante la persistente inestabilidad del terreno.

Asimismo, como medida preventiva ante la severidad de las precipitaciones, el Cabildo de El Hierro ha decretado el cierre de instalaciones turísticas representativas, entre las que se encuentran los centros del Garoé y de Julan. La decisión busca preservar la integridad de trabajadores y visitantes hasta que el temporal remita y los desplazamientos por la red viaria no entrañen riesgos innecesarios.

El consejero insular de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias, Jesús Pérez, ha precisado que el episodio de mal tiempo ha castigado con mayor rigor los sectores sur y suroeste de la isla. En estas comarcas se han contabilizado casi 80 litros por metro cuadrado en puntos como El Pinar y el puerto de La Restinga. Los servicios insulares de intervención mantienen un seguimiento continuo de las incidencias para restablecer tanto el tendido eléctrico como el tráfico con total normalidad a lo largo de la jornada.