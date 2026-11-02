Jonathan Viera anuncia su retirada del fútbol y pone fin a su carrera a los 37 años

El fútbol pierde a uno de los jugadores más reconocibles que ha dado Gran Canaria en las últimas décadas. Jonathan Viera ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 37 años, poniendo fin a una trayectoria marcada por su estrecha vinculación con la UD Las Palmas y sus distintas experiencias en el fútbol nacional e internacional.

El jugador, natural del barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, ha comunicado la decisión este sábado a través de sus redes sociales con un mensaje titulado «Gracias, fútbol». Una despedida con la que cierra definitivamente su etapa sobre el césped después de disputar sus últimos meses como profesional en Tailandia.

«De niño soñaba con jugar. Nunca imaginé todo lo que viviría. Me llevaste de mi tierra al mundo, me regalaste personas y momentos inolvidables y el cariño de una afición que siempre sentiré como mi familia. Hoy me despido de los campos con la misma ilusión de aquel niño y el corazón lleno», ha escrito el futbolista.

Viera también ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y para los aficionados de Las Palmas, a quienes ha reconocido haberle hecho sentir siempre en casa.

295 partidos con la UD Las Palmas

La trayectoria de Jonathan Viera quedará especialmente ligada a la historia reciente de la UD Las Palmas. Formado en las categorías inferiores del club, debutó con el primer equipo en la temporada 2010-2011 y defendió la camiseta amarilla durante cinco etapas diferentes.

En total, disputó 295 partidos oficiales con el conjunto grancanario, con el que marcó 78 goles. Durante esos años fue uno de los futbolistas más determinantes del equipo y protagonizó dos de los momentos más celebrados por la afición amarilla: los ascensos a Primera División de 2015 y 2023.

Su talento también le abrió las puertas de otros clubes. Tras abandonar inicialmente Gran Canaria, pasó por el Valencia, el Rayo Vallecano y el Standard de Lieja, antes de regresar a la UD Las Palmas. Posteriormente jugó en China, en el Beijing Guoan, y volvió a vestir de amarillo en diferentes etapas.

También tuvo experiencias en el fútbol internacional, con pasos por Emiratos Árabes Unidos, Malasia y, finalmente, Tailandia. Además, llegó a debutar con la selección española absoluta en 2017.

El adiós de uno de los grandes referentes del fútbol grancanario

Más allá de sus números, Viera ha sido uno de los nombres propios del fútbol de Gran Canaria durante los últimos años. Su identificación con la UD Las Palmas y su condición de jugador formado en la cantera amarilla le convirtieron en uno de los grandes referentes de la afición.

Su trayectoria recibió también el reconocimiento institucional de su ciudad. El pasado mes de mayo fue distinguido como Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, un reconocimiento a su carrera y a su vinculación con la capital grancanaria.

Con su mensaje de despedida, el futbolista pone punto final a una carrera que le llevó desde el barrio de La Feria a distintos escenarios del fútbol internacional, pero en la que siempre mantuvo un vínculo especial con su tierra y con la afición amarilla.