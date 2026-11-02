La UD Las Palmas estrena técnico con una trabajada victoria en el Carlos Tartiere ante el Oviedo

La UD Las Palmas respira en la clasificación después de imponerse por 2-3 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El conjunto amarillo, en el estreno de Albert Sánchez en el banquillo, llegó a ponerse con tres goles de ventaja, aunque tuvo que sufrir en los últimos minutos para asegurar una victoria que le permite alcanzar los 17 puntos.

El equipo grancanario salió decidido a cambiar la dinámica y encontró pronto el camino del gol. Manu Fuster abrió el marcador tras aprovechar un buen pase de Pezzolesi desde la banda derecha. El tanto dio confianza a los amarillos, que apenas cinco minutos después ampliaron su ventaja.

Una acción de Pezzolesi dentro del área terminó con la intervención del VAR, que señaló penalti por un derribo de Carlos Domínguez. Jesé Rodríguez se encargó de transformarlo para colocar el 0-2 y dejar al conjunto insular en una situación favorable antes del descanso.

Miyashiro amplía la ventaja y el Oviedo reacciona

Tras el paso por vestuarios, el Real Oviedo intentó cambiar el rumbo del encuentro con ajustes en su planteamiento, pero Las Palmas volvió a golpear. Un pase filtrado de Loiodice permitió a Miyashiro plantarse en posición favorable y marcar el 0-3, un resultado que parecía dejar el partido prácticamente resuelto.

Sin embargo, el conjunto asturiano no se rindió. Carlos Domínguez recortó distancias en el minuto 62 con un remate de cabeza tras un saque de esquina y devolvió la incertidumbre al marcador.

La reacción local continuó en los últimos compases. Goti transformó una falta directa en el minuto 80 y situó el 2-3, obligando a los amarillos a defender su ventaja hasta el final.

El Oviedo apretó en busca del empate e incluso dispuso de una doble ocasión en las botas de Morales. No obstante, las intervenciones de Caro evitaron que se escaparan dos puntos y permitieron a la UD Las Palmas regresar a Gran Canaria con una victoria.

El Eldense, próximo rival en el Estadio de Gran Canaria

El triunfo permite al equipo amarillo alcanzar los 17 puntos y comenzar con buen pie la etapa de Albert Sánchez. Ahora, la UD Las Palmas tendrá una nueva oportunidad de sumar ante su afición.

El próximo compromiso será el domingo 8 de noviembre, cuando recibirá al CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El partido comenzará a las 17:30 horas.