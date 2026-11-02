Las candidaturas del 29N se proclaman este lunes y se publicarán mañana en el BOE

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre afrontan este lunes una nueva fecha clave del calendario electoral. Las juntas electorales provinciales tienen previsto proclamar oficialmente las candidaturas que concurrirán a los comicios, después de revisar las listas presentadas por los partidos y coaliciones y resolver las posibles irregularidades.

En Canarias, el proceso afecta a un total de 27 candidaturas al Congreso de los Diputados: 14 por la provincia de Las Palmas y 13 por la de Santa Cruz de Tenerife. Todas ellas fueron publicadas inicialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de octubre, aunque todavía debían superar el trámite de revisión antes de su proclamación definitiva.

La publicación oficial de las candidaturas proclamadas está prevista para este martes, 3 de noviembre, en el BOE. A partir de ese momento, las listas quedarán formalmente confirmadas para las elecciones generales.

Canarias elegirá 15 diputados el 29N

Las dos circunscripciones electorales del Archipiélago se repartirán 15 escaños en el Congreso. La provincia de Las Palmas elegirá ocho diputados, mientras que Santa Cruz de Tenerife contará con siete representantes en la Cámara Baja.

En ambas provincias concurren formaciones de ámbito nacional y partidos con implantación en Canarias. Entre ellas figuran PSOE, PP, Vox, Coalición Canaria-Primero Canarias, Drago Canarias, Frente Obrero, PACMA, Liberación Canaria y Unidad del Pueblo Canario, coalición integrada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Sumar.

A estas se suman otras formaciones que concurren únicamente en una de las dos circunscripciones. En Las Palmas figuran Por un Mundo Más Justo, el Partido Comunista del Pueblo Canario y Escaños en Blanco, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se presentan Partido Autónomos y Feminism8.

Último paso antes de la campaña electoral

La proclamación de este lunes culmina el procedimiento de revisión de las candidaturas que comenzó después de que los partidos registraran sus listas ante las juntas electorales provinciales.

Tras la publicación inicial del 28 de octubre, las juntas dispusieron de un plazo para comunicar posibles irregularidades. Las formaciones afectadas pudieron subsanar los defectos detectados en sus candidaturas dentro del plazo establecido.

Con la publicación de las listas proclamadas este martes, quedará completado uno de los trámites previos a las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que los canarios elegirán a sus representantes en el Congreso y el Senado.