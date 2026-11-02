Las islas verdes esperan los vuelos directos mientras Transportes inicia ahora su tramitación

El Ministerio de Transportes ha iniciado por la vía de urgencia la tramitación de las obligaciones de servicio público (OSP) para tres rutas aéreas entre las denominadas islas verdes. La medida permitirá establecer vuelos directos entre El Hierro y La Gomera, El Hierro y La Palma, y La Gomera y La Palma, evitando que los pasajeros tengan que pasar por Tenerife o Gran Canaria para desplazarse entre estos territorios.

Se trata de una reivindicación histórica de los cabildos y de los vecinos de las islas no capitalinas, que llevan años reclamando mejores conexiones para acabar con las dificultades de movilidad derivadas de la doble insularidad. Sin embargo, el anuncio realizado este domingo por Ángel Víctor Torres no supone todavía la puesta en marcha de los vuelos, sino el inicio de un procedimiento administrativo que aún debe superar varios trámites.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado la decisión a través de sus redes sociales, donde ha explicado que el expediente quedó formalizado el pasado viernes. El siguiente paso será elevar la propuesta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Antes, el Ministerio ha remitido la documentación técnica a las compañías aéreas y al Gobierno de Canarias, que disponen de cinco días para presentar alegaciones. Una vez superado este periodo y completada la tramitación, podrán concretarse las condiciones de prestación del servicio.

Torres ha calificado la iniciativa de "paso importantísimo" para mejorar las comunicaciones de herreños, palmeros y gomeros. Una valoración que llega después de años de reclamaciones de los territorios afectados, donde los desplazamientos entre islas siguen condicionados por la falta de conexiones directas.

Las obligaciones de servicio público permitirán establecer frecuencias mínimas y condiciones tarifarias para garantizar estos enlaces, incluso cuando su explotación no resulte suficientemente rentable para las aerolíneas comerciales. El objetivo es que los residentes de El Hierro, La Gomera y La Palma puedan desplazarse entre sus islas sin depender de escalas en las dos capitalinas.