Siete muertos en una oleada de inmigración ilegal con 262 rescatados en Lanzarote

La presión sobre las fronteras marítimas del sur de España ha dejado una nueva jornada dramática en las islas Canarias. A lo largo de este lunes, un total de 262 personas alcanzaron las costas insulares a bordo de cuatro embarcaciones precarias, saldándose la navegación con un trágico balance de siete personas fallecidas. Dos de los cadáveres fueron localizados directamente en el interior de una de las naves a su llegada, mientras que otros cinco navegantes perdieron la vida en alta mar y sus cuerpos fueron arrojados al agua durante el trayecto, según el testimonio de los supervivientes.

Las labores de auxilio comenzaron a primera hora del día, cuando la embarcación Salvamar Al Nair –perteneciente a Salvamento Marítimo– interceptó a dos de estas barcazas con 71 varones de origen magrebí a bordo. Todos ellos fueron conducidos hasta el muelle de Arrecife para recibir la correspondiente atención humanitaria y sanitaria. Sin embargo, el operativo se vio desbordado conforme avanzaban las horas y se confirmaba la localización de otras dos embarcaciones rumbo al archipiélago.

El relato de los ocupantes que lograron pisar tierra volvió a ilustrar las severas penurias a las que se enfrentan quienes emprenden esta travesía. La deshidratación, el frío y el hacinamiento extremo causaron la muerte de cinco de los ocupantes, que no pudieron resistir las duras condiciones de navegación en el océano Atlántico. Esta situación evidencia una vez más el negocio criminal de las mafias que operan en las costas africanas con total impunidad, enviando a cientos de personas a rutas de enorme riesgo sin las mínimas condiciones de seguridad.

La constante afluencia de pateras en las últimas semanas ha vuelto a tensar al máximo los dispositivos asistenciales y policiales en Lanzarote. Los centros de primera acogida de la isla afrontan una creciente sobrecarga ante un fenómeno que no cesa, mientras se denuncia la ausencia de medidas disuasorias eficaces en origen por parte del Gobierno. La falta de contundencia en la política fronteriza y diplomática con los países emisores perpetúa una crisis migratoria estructural que sigue costando vidas humanas en las aguas españolas.