Siete pateras con más de 400 inmigrantes ilegales y dos muertos llegan a Lanzarote y El Hierro

La presión migratoria sobre las costas españolas no da tregua. Durante las últimas horas, un total de siete embarcaciones precarias han alcanzado las costas del archipiélago canario transportando a 401 personas, según los datos facilitados por los servicios de emergencias y rescate. La jornada ha vuelto a teñirse de luto en la denominada ruta atlántica, con la confirmación de dos personas fallecidas en una de las barcazas y el testimonio de los propios supervivientes, que aseguran haber tenido que arrojar otros cinco cuerpos por la borda ante la extrema dureza de la travesía desde el continente africano.

El episodio más dramático se ha registrado en aguas próximas a Lanzarote. La guardamar Urania localizó una barquilla en la que viajaban 132 personas, entre las cuales se encontraban dos ocupantes ya sin vida debido a las penosas condiciones sufridas durante días en alta mar. Los propios integrantes de la expedición explicaron a los efectivos de auxilio que cinco compañeros de viaje fallecieron antes de ser interceptados y tuvieron que ser arrojados al océano. En esa misma zona, la Salvamar Al Nair auxilió a dos barcazas con 35 y 36 personas respectivamente, mientras que la Salvamar Acrux interceptó a otras 59. Todos ellos fueron trasladados a las instalaciones portuarias de Arrecife para recibir atención asistencial.

De forma paralela, la isla de El Hierro ha vuelto a sufrir la constante operativa de las mafias que actúan en la costa occidental africana. La embarcación Salvamar Navia interceptó un cayuco con 90 inmigrantes, al que escoltó hasta el muelle de La Restinga. Horas más tarde, el mismo dispositivo marítimo localizó una segunda nave con 19 personas, a las que se sumaron otras 30 auxiliadas por la Salvamar Diphda, completando una jornada de extrema tensión logística en este enclave insular.

Esta nueva oleada constata la consolidación de las islas como el principal foco de entrada clandestina hacia el territorio nacional. La persistente debilidad en el control de las fronteras exteriores continúa facilitando el negocio ilícito del tráfico de personas, que expone a cientos de seres humanos a trayectos inhumanos. Pese a las reiteradas quejas sobre la saturación de los recursos asistenciales, la falta de una política eficaz de contención por parte del Ejecutivo sigue agravando la crisis migratoria.