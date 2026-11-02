Siete víctimas mortales en aguas de Lanzarote: "Seguimos sin respuestas"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, ha arremetido este lunes contra el Ejecutivo central que encabeza Pedro Sánchez ante el continuo goteo de tragedias en aguas del archipiélago. El último episodio ha tenido lugar frente a las costas de Lanzarote, donde se ha confirmado el fallecimiento de al menos siete personas al naufragar una embarcación precaria, certificando la reactivación letal de la ruta atlántica.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario regional ha expresado su consternación y ha remarcado que "se están cumpliendo las peores previsiones" en las islas. Clavijo ha lamentado que el mar vuelva a cobrarse vidas humanas, advirtiendo de que estas muertes se añaden a las contabilizadas en las jornadas previas y subrayando que detrás de cada víctima "hay una vida, una historia y una familia".

Para el dirigente canario, la respuesta de los ministerios competentes sigue siendo manifiestamente insuficiente y tardía. Clavijo ha censurado la pasividad de la Administración central frente a una presión desbordada que colapsa los servicios de acogida insulares. Según ha denunciado, mientras la comunidad autónoma asume prácticamente en solitario la primera asistencia humanitaria, "seguimos sin respuestas del Gobierno de España" para atajar las mafias con medidas estructurales.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que las autoridades de las islas llevan meses solicitando un plan integral que contemple medios materiales y dotaciones suficientes sobre el terreno. "Canarias lleva tiempo reclamando medidas, recursos y anticipación", ha reiterado Clavijo, señalando que el Estado no puede seguir llegando tarde ni desentenderse de sus responsabilidades de control de fronteras, abandonando a las islas ante una situación insostenible.

La crisis migratoria continúa agravándose en la frontera sur sin que Moncloa ejerza una diplomacia firme ante los países emisores de la costa africana. Desde el archipiélago se reitera que la capacidad de atención se encuentra al límite y que es urgente neutralizar el negocio ilícito de las redes de tráfico ilegal de personas.