Susto en el Heliodoro: Jesús de Miguel sufre una parada cardiorrespiratoria tras un choque con Owono

El encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra quedó suspendido en el minuto 108 después de que Jesús de Miguel sufriera una parada cardiorrespiratoria tras un choque con el guardameta visitante, Jesús Owono. El delantero blanquiazul fue atendido durante varios minutos sobre el césped y evacuado en ambulancia para recibir asistencia hospitalaria. Por el momento, no han trascendido nuevos detalles sobre su estado de salud.

El choque se produjo cuando el Tenerife intentaba salir al contragolpe. De Miguel perseguía un balón en profundidad cuando Owono abandonó su área para intentar despejarlo. En la acción, el portero impactó con el rostro del atacante, que cayó desplomado sobre el césped.

La gravedad de la situación hizo que los futbolistas de ambos equipos reclamaran inmediatamente la entrada de los servicios sanitarios. El delantero permaneció inconsciente sobre el terreno de juego mientras recibía asistencia médica, en unos minutos de enorme preocupación para sus compañeros, rivales y aficionados presentes en el Heliodoro.

Tras varios minutos de intervención, De Miguel fue inmovilizado y evacuado del estadio en ambulancia para ser trasladado a un centro sanitario y someterse a las correspondientes pruebas. La acción terminó además con la expulsión de Jesús Owono, que vio la tarjeta roja directa por parte del colegiado.

Un partido que terminó suspendido con empate a dos

El incidente llegó cuando el encuentro se encontraba en el minuto 108 de juego y el marcador reflejaba un empate a dos. El Tenerife había conseguido una ventaja de 2-0, pero el Andorra reaccionó en el tramo final del tiempo reglamentario con dos tantos, en los minutos 80 y 87, que devolvieron la igualdad al marcador.

La prolongación se estaba extendiendo más de lo habitual cuando se produjo el choque que terminó por paralizar definitivamente el encuentro. La gravedad de lo ocurrido obligó a dejar el partido pendiente de la decisión correspondiente sobre su reanudación.

El encuentro ya había sido aplazado por el temporal

El Tenerife-Andorra ya había sufrido modificaciones en el calendario. El partido estaba previsto inicialmente para el domingo anterior, pero la alerta meteorológica por las intensas precipitaciones que afectaron a Tenerife obligó a aplazarlo 24 horas.

Finalmente, el encuentro tampoco pudo completarse en la nueva fecha prevista debido al grave incidente protagonizado por Jesús de Miguel, que convirtió una jornada deportiva en una tarde de máxima preocupación en el Heliodoro.