Apagón total en La Palma: 50.000 afectados por el temporal y el cero energético

Un nuevo cero energético ha sumido a la isla de La Palma en la oscuridad a primera hora de este domingo. La caída total del suministro se registró a las 06:38 horas, dejando a 50.508 clientes sin corriente, según han confirmado fuentes de Endesa a Europa Press. Tanto la compañía eléctrica como el gestor técnico de las redes han activado de inmediato los protocolos habituales para coordinar la recuperación progresiva de la infraestructura.

Las causas del corte integral continúan bajo evaluación técnica, si bien la contingencia coincide con el violento frente que castiga al archipiélago. La Palma permanece bajo la declaración de alerta máxima decretada por el Gobierno de Canarias ante un episodio adverso de precipitaciones intensas y aparato eléctrico. Dicha situación meteorológica obligó a las autoridades insulares y autonómicas a activar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca).

A este complejo panorama se suma una incidencia previa en las redes de transporte. La línea Guinchos-Valle de 66 kilovoltios —operada por Red Eléctrica de España y único tendido de transporte en la isla— ya se encontraba indisponible desde la madrugada por una avería aislada anterior al colapso global, lo que limitaba las alternativas técnicas en la red insular.

Desde el operador del sistema han precisado que los técnicos ya han comenzado las maniobras de recuperación para normalizar el servicio en el menor tiempo posible. La operativa prioritaria se centra en restablecer la conexión y acoplar al sistema la central de Los Guinchos, infraestructura clave para abastecer a los distintos municipios.

Los servicios públicos de auxilio han pedido máxima cautela a los ciudadanos mientras persista el temporal de lluvias y se completa la reactivación paulatina de la energía en la isla.