Un cero energético deja sin suministro eléctrico a toda la isla de La Palma

La isla de La Palma afronta una jornada de máxima complejidad tras sufrir la interrupción absoluta del suministro eléctrico. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha informado de que a las 06:42 horas se produjo un fallo generalizado del sistema insular, desencadenando una situación de cero energético que ha dejado a oscuras y sin servicio a los catorce municipios palmeros.

A raíz del incidente, la administración autonómica ha activado la situación de alerta en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). La activación de este protocolo persigue garantizar el apoyo en la coordinación de los organismos públicos e intervinientes, así como evaluar el impacto inmediato de la desconexión sobre los servicios esenciales, con especial atención a centros sanitarios, puertos e instalaciones de bombeo de agua.

La caída de la red eléctrica se produce en un escenario meteorológico adverso. El territorio insular se encontraba ya en alerta máxima por lluvias desde las 02:00 horas, a consecuencia de una intensa actividad convectiva concentrada en la vertiente oriental. Los chubascos han descargado con gran violencia en municipios del este, donde se han llegado a contabilizar registros de 62 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

El balance de las precipitaciones refleja acumulados de hasta 138 litros en doce horas, un factor que condiciona gravemente las labores de los operarios de la compañía eléctrica para localizar la avería y proceder al restablecimiento progresivo del sistema. La saturación del terreno y los desprendimientos puntuales en la red viaria han dificultado el desplazamiento de las brigadas técnicas en diversos puntos estratégicos.

Los servicios de seguridad y emergencias han recomendado a la población reducir los desplazamientos no urgentes mientras continúan las tareas para restablecer el fluido eléctrico. Por su parte, el tejido empresarial y los comercios locales permanecen a expensas de la resolución del corte, a la espera de que los grupos de generación auxiliar garanticen la continuidad operativa de los suministros prioritarios y se recupere la normalidad en la isla.