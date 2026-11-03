Canarias desactiva la alerta en La Palma tras recuperar el suministro eléctrico

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado el final de la situación de alerta en la isla de La Palma una vez que se ha logrado restablecer por completo el suministro eléctrico. La medida, adoptada en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), se hizo efectiva a las 20:00 horas de este lunes tras confirmarse que la red volvía a operar con absoluta estabilidad en todos los municipios insulares.

La resolución administrativa se adoptó tras varias horas de intensos trabajos técnicos dirigidos a revertir el cero energético que dejó a oscuras a la población palmera. Durante el desarrollo del incidente, el departamento autonómico mantuvo un dispositivo continuo de vigilancia y seguimiento canalizado a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), operando en estrecho contacto con el personal de Endesa Generación para monitorizar la progresiva recuperación de los grupos de generación y la alimentación de los tendidos.

El operativo prestó especial atención a los servicios esenciales y las infraestructuras críticas con el fin de evitar complicaciones mayores. Entre las prioridades del seguimiento figuraron las instalaciones sanitarias, singularmente el Hospital Insular de La Palma, así como los centros de salud de la comarca, que debieron recurrir provisionalmente a sus generadores de reserva. Del mismo modo, los técnicos verificaron el funcionamiento de las principales operadoras de telecomunicaciones y de la red RESCAN, la plataforma de comunicaciones de emergencias del archipiélago, indispensable para garantizar la respuesta y la coordinación de las fuerzas de seguridad y protección civil.

Una vez solventada la avería en la central y devuelta la corriente a la totalidad de los hogares e industrias, el Ejecutivo autonómico concluyó que las afecciones secundarias habían quedado completamente subsanadas. Al no persistir causas técnicas o de seguridad que aconsejaran mantener activo el mecanismo de contingencia, las autoridades decidieron dar carpetazo a la situación de alerta y restituir la normalidad operativa en la isla, sin que se hayan comunicado incidencias personales de gravedad durante el apagón.