Canarias despide a Jesús de Miguel. Clavijo, Domínguez y Torres trasladan su pésame

La muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha provocado numerosas muestras de dolor y condolencias en Canarias. La noticia del fallecimiento del futbolista ha conmocionado tanto al entorno del club blanquiazul como a representantes de las principales instituciones canarias y del Gobierno de España.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado su pesar a través de las redes sociales. «Una vida tan joven, con tantos sueños y tanto por delante», ha escrito el dirigente nacionalista, que también ha querido enviar un mensaje de apoyo a la familia, los amigos y los compañeros del jugador, así como a toda la afición del CD Tenerife.

También se ha pronunciado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, que ha reconocido que la noticia deja a Canarias «con el corazón encogido». El dirigente del PP ha expresado su conmoción por la muerte del futbolista y ha trasladado sus condolencias a sus familiares y allegados.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado el fallecimiento de «desolador». El expresidente de Canarias ha reconocido que la noticia deja sin palabras y ha enviado su pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel y al CD Tenerife.

Las muestras de condolencia se suceden tras una noticia que ha golpeado especialmente al fútbol canario y que ha generado numerosas muestras de cariño hacia el jugador y su entorno.