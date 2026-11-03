Menú
Canarias

Canarias despide a Jesús de Miguel. Clavijo, Domínguez y Torres trasladan su pésame

Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres encabezan las condolencias institucionales por la trágica pérdida del integrante del CD Tenerife.

Redacción Tenerife
Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres encabezan las condolencias institucionales por la trágica pérdida del integrante del CD Tenerife.

La muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha provocado numerosas muestras de dolor y condolencias en Canarias. La noticia del fallecimiento del futbolista ha conmocionado tanto al entorno del club blanquiazul como a representantes de las principales instituciones canarias y del Gobierno de España.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado su pesar a través de las redes sociales. «Una vida tan joven, con tantos sueños y tanto por delante», ha escrito el dirigente nacionalista, que también ha querido enviar un mensaje de apoyo a la familia, los amigos y los compañeros del jugador, así como a toda la afición del CD Tenerife.

También se ha pronunciado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, que ha reconocido que la noticia deja a Canarias «con el corazón encogido». El dirigente del PP ha expresado su conmoción por la muerte del futbolista y ha trasladado sus condolencias a sus familiares y allegados.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado el fallecimiento de «desolador». El expresidente de Canarias ha reconocido que la noticia deja sin palabras y ha enviado su pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel y al CD Tenerife.

Las muestras de condolencia se suceden tras una noticia que ha golpeado especialmente al fútbol canario y que ha generado numerosas muestras de cariño hacia el jugador y su entorno.

Temas

En España

    Servicios

    • Kit Digital
    • Securitas