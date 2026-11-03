Canarias encara este martes otra jornada de lluvias y tormentas con varias islas en alerta

Canarias afronta este martes, 3 de noviembre, una nueva jornada de inestabilidad meteorológica después de varios días marcados por las lluvias y las tormentas. El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por precipitaciones en La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras Tenerife y Gran Canaria continúan en prealerta, según la última actualización de Emergencias publicada.

La previsión apunta a que las precipitaciones continuarán durante las primeras horas del día, especialmente en las islas occidentales, donde podrían registrarse chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas. La vertiente este de La Palma vuelve a ser una de las zonas que requieren mayor atención por la posibilidad de lluvias intensas.

En Tenerife también se esperan precipitaciones, aunque la previsión de RTVC sitúa la mayor probabilidad de chubascos localmente fuertes durante la tarde, especialmente en las zonas de interior y norte. Gran Canaria tampoco quedará al margen y podría registrar lluvias acompañadas de tormentas durante la segunda mitad de la jornada.

Las lluvias se desplazarán hacia Tenerife y Gran Canaria

La evolución prevista para este martes contempla una distribución desigual de las precipitaciones. Durante la primera mitad del día, la mayor incidencia se espera en las islas occidentales, mientras que por la tarde la inestabilidad podría ganar protagonismo en Tenerife y Gran Canaria.

En La Palma se prevén chubascos fuertes, especialmente en la vertiente este, tanto durante la madrugada como en las horas de la tarde. En El Hierro y La Gomera también podrían producirse precipitaciones intensas durante las primeras horas.

En las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote tendrán intervalos nubosos y no se descartan algunos chubascos ocasionales y dispersos.

Emergencias pide extremar las precauciones

El episodio de inestabilidad registrado en los últimos días ha provocado cerca de un centenar de incidencias en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. Entre los problemas atendidos por el 112 figuran cortes de suministro eléctrico, achiques de agua en viviendas y locales, rebosamientos de alcantarillas y desprendimientos en carreteras.

El cero energético registrado el lunes en La Palma fue una de las incidencias más destacadas. El suministro eléctrico quedó restablecido a las 10:30 horas.

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, el Gobierno de Canarias recomienda evitar los desplazamientos por carretera cuando no sean imprescindibles, no cruzar barrancos ni estacionar en zonas inundables y extremar la precaución al circular por vías afectadas por el agua.

También aconseja alejarse de espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas durante las tormentas, así como asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

La previsión contempla, además, una nueva fase de inestabilidad para este miércoles, 4 de noviembre, principalmente en las zonas de interior de las islas montañosas.