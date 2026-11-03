Canarias prevé que el paro vuelva a subir hasta el 12,4 % en 2027 pese a los últimos datos positivos del empleo

La economía canaria afronta 2027 con una advertencia que figura en las propias previsiones del Gobierno autonómico: el crecimiento perderá fuerza y la tasa de desempleo podría volver a superar el 12 %.

El proyecto de Presupuestos Generales de Canarias para el próximo ejercicio contempla un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,1 % y una tasa de paro del 12,4 %, según las estimaciones elaboradas por la Consejería de Hacienda.

Las cifras contrastan con la evolución reciente del mercado laboral. La Encuesta de Población Activa situó el desempleo en el 10,92 % durante el tercer trimestre de 2026, uno de los registros más favorables de los últimos años.

La diferencia entre ese dato trimestral y la previsión para 2027 alcanza los 1,48 puntos porcentuales. No obstante, se trata de referencias temporales distintas, por lo que no pueden interpretarse como una subida ya producida.

Lo relevante es que el propio Ejecutivo contempla un escenario de menor dinamismo económico y laboral.

La previsión llega mientras el Parlamento de Canarias inicia la tramitación de unas cuentas autonómicas que ascienden a 13.209 millones de euros, un 5,7 % más que el presupuesto inicial del ejercicio anterior.

Más presupuesto público en un escenario de menor crecimiento

El Gobierno presidido por Fernando Clavijo defiende que el proyecto presupuestario permitirá reforzar los servicios públicos y atender las principales necesidades sociales del archipiélago.

Sanidad, educación, vivienda y servicios sociales figuran entre las áreas prioritarias de las cuentas.

El Ejecutivo sostiene que el aumento de los recursos destinados a estas políticas permitirá mantener el denominado escudo social en un contexto de incertidumbre económica.

Sin embargo, el crecimiento del gasto público coincide con unas previsiones de menor expansión de la actividad productiva.

La Consejería de Hacienda reconoce que la economía canaria perderá impulso durante el próximo ejercicio y vincula sus estimaciones a factores como la incertidumbre internacional, los costes energéticos y las dificultades asociadas al escenario económico general.

A esta situación se suma la reducción de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, cuya presencia en las cuentas autonómicas disminuye considerablemente respecto a ejercicios anteriores.

El proyecto presupuestario contempla la desaparición de alrededor de 500 millones de euros de créditos asociados a estos fondos, aunque determinadas actuaciones vinculadas a vivienda y servicios sociales mantienen financiación.

El resultado es un presupuesto que incrementa sus cifras globales, pero que debe afrontar compromisos de gasto crecientes y una previsión de menor crecimiento económico.

El empleo y la actividad empresarial, principales desafíos para 2027

El mercado laboral será uno de los principales indicadores para comprobar si se cumplen las previsiones del Ejecutivo.

Canarias ha registrado una evolución favorable del empleo durante 2026, pero las estimaciones presupuestarias advierten de que ese dinamismo podría moderarse el próximo año.

La situación plantea un desafío para las políticas económicas autonómicas: sostener la creación de empleo en un escenario de crecimiento más reducido.

Para ello, será relevante conocer cómo evolucionan la inversión privada, el consumo, la actividad turística y la capacidad de las empresas para mantener y ampliar sus plantillas.

El proyecto de presupuestos incorpora también medidas fiscales, entre ellas la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para adaptar sus tramos a la evolución de los precios.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende evitar que determinadas subidas salariales destinadas a compensar la inflación se traduzcan automáticamente en una mayor carga tributaria.

La medida deberá concretarse durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.

En paralelo, el Gobierno tendrá que gestionar el incremento de los costes de funcionamiento de los servicios públicos y las necesidades de financiación de las distintas administraciones.

La evolución de la economía canaria durante los próximos meses determinará si el archipiélago consigue mantener sus actuales niveles de empleo o si se materializa el escenario de desaceleración previsto por Hacienda.

El dato más significativo es que, después de un período de mejora laboral, el propio Gobierno de Canarias contempla que el desempleo vuelva a situarse en el 12,4 % en 2027.

Una previsión que todavía no constituye una realidad, pero que introduce una cuestión de fondo en el debate presupuestario: cómo garantizar que el incremento del gasto público vaya acompañado de una economía capaz de sostener el empleo y la actividad empresarial.