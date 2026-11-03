Clavijo pide la dimisión a Óscar Puente y afirma que "tiene sobre sus espaldas más de 100 muertos"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado la dimisión inmediata del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife y recogida por Europa Press, el dirigente canario ha considerado insostenible su continuidad tras los dos graves accidentes ferroviarios registrados en menos de un año.

Clavijo ha afirmado que el ministro "tiene sobre sus espaldas más de 100 muertos" y ha defendido que debe abandonar el Ejecutivo y asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido.

Clavijo reclama responsabilidades políticas

Para el presidente canario, asumir esas responsabilidades "va en la dignidad de la persona", un principio que considera perdido en la vida pública. Ha lamentado que la crispación y el enfrentamiento partidista hayan impuesto una forma de hacer política centrada en desviar la atención y buscar escándalos ajenos, en lugar de responder por los propios errores de gestión.

Clavijo ha recurrido a lo ocurrido en Bélgica como contrapunto y ha citado como "ejemplo de democracia" la renuncia del primer ministro, Bart De Wever, tras no lograr sacar adelante los presupuestos de su país. A su juicio, el respeto a las instituciones exige un comportamiento ejemplar de los cargos públicos durante todo el mandato y no puede limitarse a la legitimidad que otorgan las urnas cada cuatro años.

El ejemplo que reciben los jóvenes y la actitud de Puente en redes

El presidente autonómico también ha advertido de las consecuencias que este deterioro puede tener entre los jóvenes, que no vivieron la dictadura. Considera que pueden llegar a cuestionar el sistema democrático si perciben que sus dirigentes carecen del "más mínimo decoro" y no responden por sus actuaciones.

Clavijo ha relacionado además el rechazo que recibe Puente con su actitud en las redes sociales. Ha reprochado al ministro su prolongada hostilidad y ha señalado que ese comportamiento contribuye a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.