Diseñan la primera inteligencia artificial para clasificar en tiempo real los sonidos de las orcas

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de identificar y clasificar en tiempo real las vocalizaciones de las orcas. El avance, realizado con la colaboración de Loro Parque Fundación, permite analizar los sonidos de estos animales de forma automatizada y detectar patrones que hasta ahora requerían miles de horas de trabajo manual.

La investigación, publicada en la revista científica IEEE Xplore, ha contado con la participación de los doctores Jonás Lüke y Fernando Rosa, vinculados a la universidad tinerfeña. Para desarrollar y probar el sistema se han utilizado las instalaciones de Orca Ocean, en Tenerife, donde los investigadores han podido trabajar con registros acústicos de los ejemplares.

Un archivo con millones de sonidos recopilados durante dos décadas

La herramienta se ha entrenado con uno de los mayores archivos bioacústicos de orcas del mundo, que reúne decenas de millones de sonidos recopilados y verificados por biólogos durante más de 20 años. Este material ha permitido desarrollar un modelo capaz de reconocer diferentes tipos de vocalizaciones y analizar cuándo se producen.

El sistema funciona desde febrero de 2025 y está integrado en la red de hidrófonos del parque marino de Tenerife. De esta manera, puede procesar las emisiones sonoras de forma continua y ofrecer información sobre las secuencias que se repiten y las circunstancias en las que aparecen.

El investigador de la ULL y coordinador de la iniciativa, Javier Almunia, ha explicado que el objetivo no es traducir literalmente el lenguaje de las orcas, sino identificar patrones de comportamiento asociados a sus sonidos. La inteligencia artificial permite clasificar las vocalizaciones con un nivel de detalle y una regularidad que antes exigían miles de horas de análisis manual.

El estudio puede ayudar a prevenir conflictos con embarcaciones

Las posibilidades de esta tecnología van más allá de las instalaciones de Tenerife. Los investigadores consideran que conocer mejor las vocalizaciones y los patrones de comunicación de las orcas puede aportar información útil para estudiar a las poblaciones que viven en libertad.

Uno de los ámbitos en los que podría tener aplicación es la prevención de conflictos entre estos animales y las embarcaciones, especialmente en zonas como el estrecho de Gibraltar, donde se han registrado incidentes con barcos.

Por su parte, el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, ha destacado la inversión mantenida durante dos décadas en investigación aplicada y conservación animal. La monitorización acústica permite estudiar a los ejemplares sin necesidad de intervenir directamente en su entorno y obtener información sobre su comportamiento.

El trabajo de la ULL sitúa así a Tenerife en una línea de investigación que combina inteligencia artificial, tecnología y conservación marina, con nuevas herramientas para profundizar en el conocimiento de una de las especies más estudiadas y, al mismo tiempo, menos comprendidas en sus formas de comunicación.