El comercio en Canarias sufre un frenazo. Las ventas caen el doble que en el resto de España

El comercio de Canarias comienza a mostrar señales de debilidad en un momento en el que el coste de la vida continúa condicionando las decisiones de consumo de miles de familias. Los últimos datos oficiales reflejan que las ventas del comercio minorista disminuyeron un 2,9 % en septiembre respecto al mismo mes de 2025, una caída que supera la registrada en el conjunto de España.

Según la información publicada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), el índice general del comercio minorista a precios constantes descendió un 2,9 % interanual en el archipiélago, frente al retroceso del 1,6 % contabilizado a nivel nacional.

La diferencia es significativa: Canarias presenta una caída 1,3 puntos porcentuales superior a la media española.

El dato resulta especialmente relevante porque la estadística elimina el efecto de la variación de los precios. Es decir, no se limita a reflejar cuánto dinero facturan los establecimientos, sino que permite aproximarse a la evolución real de sus ventas.

Aunque un solo mes no permite hablar de una crisis generalizada del comercio, el retroceso obliga a prestar atención a la evolución del consumo en los próximos meses.

El encarecimiento de la vida condiciona el presupuesto familiar

La caída de las ventas se produce en un contexto de presión sobre el poder adquisitivo de los hogares. Alimentación, vivienda, suministros y transporte representan gastos que condicionan la capacidad de consumo de las familias canarias.

Cuando aumenta la proporción de ingresos destinada a cubrir necesidades básicas, se reduce el margen disponible para otros productos y servicios.

No obstante, los datos publicados por el Istac no permiten determinar por sí solos qué parte del descenso de las ventas responde al encarecimiento de la vida, a cambios en los hábitos de compra o a otros factores económicos.

Lo que sí acreditan es que el volumen de ventas del comercio minorista retrocedió en septiembre más intensamente en Canarias que en el conjunto del país.

La situación merece especial atención en un territorio donde el pequeño comercio desempeña una función económica y social importante.

Los establecimientos de proximidad no solo generan empleo y actividad empresarial. También contribuyen a mantener vivos los centros urbanos, los barrios y las zonas comerciales tradicionales.

Una reducción sostenida del consumo podría terminar afectando a su facturación, sus márgenes y sus decisiones de contratación, aunque todavía sería prematuro atribuir esas consecuencias al descenso registrado en un único mes.

El reto de sostener la actividad comercial en Canarias

La evolución del comercio minorista plantea preguntas sobre la capacidad de gasto de los hogares y las condiciones en las que operan las empresas.

Los comerciantes afrontan gastos asociados a suministros, alquileres de locales, personal y transporte de mercancías. En un territorio fragmentado geográficamente, la logística y la distribución también forman parte de los costes que soportan numerosas actividades económicas.

En este escenario, resulta especialmente importante comprobar si el descenso de septiembre constituye un episodio puntual o anticipa una tendencia más prolongada.

Para ello será necesario analizar los próximos indicadores de ventas, empleo comercial y consumo, así como las diferencias entre las distintas islas.

También será relevante conocer qué medidas contemplan las administraciones para favorecer la competitividad del comercio local y facilitar la actividad de autónomos y pequeñas empresas.

Canarias mantiene una importante actividad turística y de servicios, pero ese dinamismo no garantiza por sí solo una evolución positiva de todos los sectores económicos.

Los datos de septiembre recuerdan que el crecimiento económico y el comportamiento del comercio no siempre avanzan al mismo ritmo.

La caída del 2,9 % constituye una señal que merece seguimiento. El desafío será determinar si las ventas recuperan terreno durante el último trimestre del año o si la debilidad del consumo termina consolidándose.