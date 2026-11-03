El Heliodoro Rodríguez López acogerá el funeral de Jesús de Miguel este sábado

El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha provocado una profunda conmoción en el fútbol canario y español. El jugador murió este martes en el Hospital de La Candelaria, donde permanecía ingresado tras sufrir un traumatismo durante el encuentro disputado el lunes frente al FC Andorra. El golpe se produjo después de una colisión con el portero rival, Jesús Owono.

El club blanquiazul ha anunciado que el próximo sábado, a las 18:00 horas, se celebrará una misa funeral en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. La ceremonia estará oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y permitirá que los aficionados puedan despedirse del futbolista en el estadio donde defendió la camiseta blanquiazul.

Tras este acto en Santa Cruz de Tenerife, los restos mortales serán trasladados a Navahermosa (Toledo), localidad de procedencia de su familia, donde tendrá lugar el entierro. Está previsto que la plantilla del CD Tenerife y el cuerpo técnico acompañen a sus familiares en este último adiós.

El Heliodoro, convertido en lugar de homenaje

La afición blanquiazul también ha querido mostrar su pesar por la muerte del delantero. La Federación de Peñas convocó este martes a los seguidores ante la puerta 9 del Heliodoro, donde se han depositado flores, velas y bufandas en recuerdo del jugador. El lugar se ha convertido en un memorial improvisado al que continúan acercándose aficionados para rendirle homenaje.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife se ha sumado al duelo con la declaración de una jornada de luto oficial y la convocatoria de un minuto de silencio institucional a las 11:30 horas.

Las muestras de condolencia han llegado también desde distintos clubes y organismos del fútbol español, que han trasladado su pésame a la familia del jugador y al CD Tenerife. La muerte de Jesús de Miguel ha dejado de luto al deporte y ha provocado numerosas muestras de cariño hacia el futbolista y su entorno.