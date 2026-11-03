El paso de la borrasca deja 22 incidencias en Canarias

Las lluvias dejaron 22 incidencias en Canarias durante la madrugada de este martes, sin que se registraran consecuencias de gravedad. La mayoría de los avisos se concentró en Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El director del 112, Moisés Sánchez, explicó que los servicios de emergencia trabajaron con "total normalidad" durante la noche. Pese al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, los incidentes fueron puntuales y de escasa consideración. El balance recoge problemas en las calles, las carreteras y algunos servicios básicos de los municipios afectados.

La actividad aumentó a partir de las 03:00 horas, cuando se intensificaron los fenómenos tormentosos sobre Gran Canaria. Desde ese momento, el centro coordinador comenzó a recibir más llamadas por las consecuencias de las lluvias. Los avisos estaban relacionados con acumulaciones de agua en las vías y problemas en las infraestructuras, especialmente en los puntos donde las precipitaciones fueron más intensas.

Balsas de agua, cortes de luz y desprendimientos

Entre las incidencias más frecuentes figuraron los desbordamientos de la red de alcantarillado. El agua salió a la vía pública y formó balsas en varias calles. También se registraron interrupciones temporales del suministro eléctrico, además de fallos menores en otras instalaciones.

En las carreteras, los equipos de mantenimiento tuvieron que retirar piedras y tierra que se habían desprendido de las laderas próximas. Estos materiales quedaron sobre la calzada y dificultaron puntualmente el tráfico en la red viaria insular. Las intervenciones permitieron despejar los tramos afectados por los desprendimientos.

Los problemas se localizaron principalmente en el sur y el oeste de Gran Canaria. Los municipios que concentraron las incidencias fueron Agaete, Mogán, La Aldea de San Nicolás y San Bartolomé de Tirajana. En estas localidades, los equipos municipales colaboraron en la atención de los avisos y en los trabajos para restablecer los servicios afectados.

Aunque el episodio no dejó consecuencias graves, las autoridades autonómicas recordaron la necesidad de mantener la prudencia al volante. La recomendación responde a la posibilidad de que se produzcan nuevos arrastres de piedras y tierra hacia las carreteras mientras continúe la inestabilidad.

El Cecoes 112 mantiene activos sus protocolos de vigilancia y el seguimiento de la evolución meteorológica para coordinar la respuesta a las incidencias que puedan producirse en las próximas horas.