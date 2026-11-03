El presupuesto de 2027 enfrenta al Gobierno y la oposición por inversión, servicios públicos y fiscalidad

El proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027 ha abierto un nuevo enfrentamiento político en el Parlamento. Las cuentas alcanzan los 13.209 millones de euros, un 5,7% más que este año, y el Gobierno defiende que refuerzan los servicios públicos, mientras la oposición centra sus críticas en la caída de las inversiones y en los problemas pendientes del archipiélago.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, defendió durante la presentación parlamentaria el denominado "escudo social" del presupuesto y justificó las cuentas en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y el final de buena parte de los fondos europeos.

Más recursos para servicios públicos

El presupuesto aumenta en 717,7 millones respecto al ejercicio anterior e incorpora 979 millones adicionales destinados a servicios públicos.

Sanidad supera por primera vez los 5.000 millones de euros, mientras Educación recibe 260 millones más, un incremento del 10,2%.

Acción Social aumenta su presupuesto en 201,5 millones, un 24,4%, mientras Justicia y Seguridad crecen en 41,9 millones, un 15,2%.

Las partidas destinadas al acceso a la vivienda aumentan en 37,1 millones de euros, un 22,8%.

El Ejecutivo mantiene además la bonificación extraordinaria y temporal de los combustibles y plantea la deflactación del tramo autonómico del IRPF para compensar los efectos de la inflación.

Asián alerta de 2.040 millones en juego

La consejera volvió a reclamar al Gobierno central la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Según Asián, Canarias dejaría de percibir 170 millones de euros mensuales si no se actualizan estas cantidades, lo que supondría 2.040 millones en un ejercicio completo.

La responsable de Hacienda sostiene que el archipiélago no podría compensar con recursos propios una caída de esa magnitud.

La oposición pone el foco en la inversión

Uno de los principales puntos de crítica durante el debate fue la reducción de las inversiones, que caen en 452 millones de euros.

Nueva Canarias cuestionó esta disminución en un momento en el que, según su portavoz, Esther González, persisten necesidades urgentes en infraestructuras y acusó al Ejecutivo de acumular más de 3.400 millones sin ejecutar durante la legislatura.

El PSOE también cargó contra esta reducción y calificó las cuentas como el cierre de una "legislatura perdida". Manuel Hernández sostuvo que el crecimiento económico de los últimos años no se ha trasladado suficientemente a la calidad de vida y cuestionó la respuesta en materias como vivienda y pobreza.

Vox, por su parte, consideró que las cuentas mantienen políticas anteriores sin introducir cambios de fondo y cuestionó que un mayor gasto sanitario se esté traduciendo en una mejora de las listas de espera.

Los socios también reclaman cambios

Los grupos que respaldan al Ejecutivo defendieron el carácter social de las cuentas, aunque también plantearon modificaciones.

ASG valoró el aumento de recursos para servicios públicos, cabildos y ayuntamientos, pero cuestionó el reparto territorial de las inversiones y anunció enmiendas.

Coalición Canaria también pidió corregir los desequilibrios entre islas, especialmente en Lanzarote, que ocupa el tercer puesto por población, pero el quinto en inversión prevista.

El PP defendió que las cuentas permiten reforzar los servicios públicos, mantener rebajas fiscales y apoyar el desarrollo económico.

El proyecto inicia ahora su recorrido parlamentario con 13.209 millones de euros sobre la mesa, un refuerzo del gasto social defendido por el Gobierno y una caída de las inversiones que se ha convertido en uno de los principales frentes políticos del debate presupuestario.