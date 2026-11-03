El tinerfeñismo despedirá a Jesús de Miguel con un minuto de silencio en el Heliodoro

La afición del CD Tenerife rendirá homenaje este martes a Jesús de Miguel, fallecido tras no superar las graves lesiones sufridas en el choque fortuito con el portero del Andorra, Jesús Owono. La Federación de Peñas blanquiazul ha convocado a los seguidores a las 18:00 horas en los alrededores del estadio Heliodoro Rodríguez López para guardar un minuto de silencio en su memoria.

El encuentro tendrá lugar junto a la puerta 9, en la zona de la grada de Herradura, donde los aficionados podrán mostrar su cariño y respeto al futbolista fallecido.

Flores y mensajes junto al Heliodoro

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, los alrededores del estadio se han convertido en un lugar de homenaje improvisado. Los aficionados han comenzado a dejar flores y mensajes de condolencia junto al recinto deportivo para recordar al jugador y trasladar su apoyo a familiares, amigos y compañeros.

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el entorno del CD Tenerife y numerosas muestras de pesar en el fútbol español. Clubes, peñas y representantes institucionales han trasladado sus condolencias ante una pérdida que ha golpeado especialmente a la afición blanquiazul.

Una despedida de la afición blanquiazul

La convocatoria de este martes pretende reunir a los seguidores del Tenerife en un homenaje colectivo a Jesús de Miguel. La Federación de Peñas ha llamado a participar en el acto con respeto y solemnidad para acompañar a todos los que hoy lamentan su muerte.

El Heliodoro será así el escenario de una despedida marcada por el silencio, las muestras de cariño y el recuerdo de un futbolista cuya muerte ha conmocionado al tinerfeñismo.