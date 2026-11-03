EXCLUSIVA: La Fiscalía abre una investigación de oficio por el fallecimiento de Jesús de Miguel en el Tenerife-Andorra

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife abre de oficio un procedimiento de investigación por los acontecimientos ocurridos durante el partido de fútbol disputado este lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, según ha podido conocer en exclusiva Libertad Digital Canarias.

La decisión del Ministerio Fiscal se produce después de los trágicos acontecimientos que desembocaron en el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, tras una acción protagonizada por el guardameta del conjunto andorrano, Jesús Owono.

La apertura de oficio supone que la Fiscalía inicia el procedimiento por iniciativa propia, sin necesidad de que exista una denuncia particular previa.

Se trata de una novedad de especial relevancia, puesto que los hechos pasan a ser objeto de actuaciones del Ministerio Fiscal, al margen de las posibles consecuencias disciplinarias que puedan derivarse en el ámbito estrictamente deportivo.

La Fiscalía toma la iniciativa

La información conocida por Libertad Digital Canarias confirma la apertura de oficio de un procedimiento de investigación por los acontecimientos ocurridos durante el encuentro.

El objetivo de este tipo de actuaciones es esclarecer los hechos y determinar si existen circunstancias que justifiquen la adopción de nuevas medidas en el ámbito judicial.

La investigación podrá permitir analizar los elementos relevantes de lo sucedido durante el partido, aunque por el momento no han trascendido las diligencias concretas que se practicarán ni el alcance que tendrá el procedimiento.

La intervención del Ministerio Fiscal introduce una nueva dimensión en un episodio que ha provocado una enorme conmoción entre los aficionados del CD Tenerife y en el conjunto del fútbol español.

Una investigación independiente de las posibles sanciones deportivas

La apertura del procedimiento no implica que se haya acreditado la comisión de un delito ni determina de antemano la existencia de responsabilidades penales.

Corresponderá al Ministerio Fiscal valorar los hechos y los elementos que se incorporen a las actuaciones para determinar si procede impulsar nuevas diligencias o acudir a la vía judicial.

Es importante diferenciar este procedimiento de las posibles actuaciones que puedan desarrollar los organismos deportivos competentes.

Las eventuales sanciones disciplinarias y la investigación del Ministerio Fiscal responden a ámbitos distintos y pueden seguir procedimientos independientes.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife abre así de oficio un procedimiento de investigación por lo ocurrido durante el Tenerife-Andorra, una decisión que constituye una nueva e importante novedad en el esclarecimiento de los acontecimientos registrados en el Heliodoro Rodríguez López.

Libertad Digital Canarias adelanta en exclusiva la apertura de este procedimiento de investigación por iniciativa del Ministerio Fiscal.